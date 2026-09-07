Canarias, campeona de España de surfing: “Con el oro en la mochila”

La Selección Canaria de surfing se ha proclamado campeona de España por selecciones autonómicas 2026 tras imponerse este fin de semana en la playa de Berria, en Santoña (Cantabria), en una competición que reunió a siete comunidades y varias modalidades.
Canarias cerró el campeonato con 21.035 puntos, superando a Asturias, segunda con 20.116; Galicia, tercera con 19.953, y Cantabria, cuarta con 18.385. Cataluña, Murcia y Melilla completaron la clasificación general.
El Campeonato de España FESurfing de Selecciones Autonómicas se disputó del 4 al 6 de septiembre y reunió pruebas de surf, bodyboard, longboard, SUP Surf, SUP Técnica y kneeboard. Cada resultado individual sumó puntos para la clasificación global de cada comunidad.
La Federación Canaria de Surfing celebró el título con un mensaje claro: “De Berria a Canarias, con el oro en la mochila”.
Canarias suma títulos en varias modalidades
El triunfo colectivo se apoyó en varios primeros puestos de deportistas canarios durante la jornada final.
En Bodyboard Open Masculino, Jonathan Vega Luján se proclamó campeón con 14 puntos, mientras que Lucía González ganó la categoría femenina con 11,90. Airam Martín Rodríguez también logró el oro en Bodyboard Sub14.
Canarias sumó además dos títulos en las categorías Máster de surf. Elisabeth Tacoronte se impuso en Surf Máster Femenino y Ayoze Fernández Martín logró la victoria en la categoría masculina.
Otro de los nombres destacados fue Ginger Caimi, que conquistó dos títulos: Longboard Sub18 Femenino y Longboard Open Femenino. En esta última categoría consiguió 12,83 puntos en la final.
En SUP Surf Femenino, Iballa Ruano Moreno añadió otro campeonato nacional para Canarias tras imponerse con 14,34 puntos.
Una competición en la que cada resultado cuenta
El formato del campeonato diferencia esta prueba de otras citas nacionales. Las comunidades compiten como equipo y cada posición conseguida por sus deportistas aporta puntos a la clasificación general.
La Federación Española de Surfing define el torneo como el único Campeonato de España en el que las comunidades autónomas compiten representando a su territorio dentro de un formato que integra diferentes modalidades en una misma clasificación.
Canarias terminó con 21.035 puntos y Asturias se quedó a 919 puntos del título. Galicia concluyó apenas 163 puntos por detrás de la selección asturiana.
Las siete selecciones participantes llegaron además con representantes a la jornada final, después de una primera fase en la que Canarias ya había situado a varios deportistas en las finales de surf, bodyboard, longboard, SUP y kneeboard.
Clasificación final del Campeonato de España
La clasificación definitiva quedó encabezada por Canarias:
- Canarias: 21.035 puntos
- Asturias: 20.116
- Galicia: 19.953
- Cantabria: 18.385
- Cataluña: 16.133
- Murcia: 15.551
- Melilla: 14.955
El triunfo permite a Canarias cerrar el Campeonato de España FESurfing de Selecciones Autonómicas 2026 como campeona nacional por equipos, después de tres jornadas de competición en Santoña.