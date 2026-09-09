Canarias, entre las regiones con más hipotecas para extranjeros

Canarias es la quinta comunidad autónoma donde los extranjeros piden más hipotecas, con un 6,3% de la demanda, según un informe de Idealista difundido este martes con datos del segundo trimestre del año. Alemanes, británicos y suizos son los extranjeros que más hipotecas solicitan para comprarse una casa en España.
Los alemanes efectuaron el 15,6% de las solicitudes de préstamos de no residentes para comprar casa en España en el intermediario hipotecario de Idealista, mientras que los británicos solicitaron el 10,6% de las hipotecas pedidas por extranjeros, y los suizos, el 9,4%. Estas tres nacionalidades se situaron por delante de franceses (9,1%), neerlandeses (8,3%) y estadounidenses (5,9%). Entre los diez también aparecen ciudadanos de Irlanda (4,5%), Bélgica (3,6%), Suecia (3,6%) e Italia (2,3%).
En total, las hipotecas solicitadas por extranjeros en el segundo trimestre del año representaron el 3% de la demanda en Idealista/hipotecas en este periodo, frente al 81,8% que representaron las peticiones para comprar una primera vivienda, al 8,9% para segundas residencias y al 4,5% para mejorar las condiciones de las hipotecas ya firmadas. Su peso en las firmas formalizadas en las que intervino el bróker hipotecario del portal inmobiliario Idealista fue del 3% en el segundo trimestre, tras el 84,5% de las operaciones de financiación destinadas a la compra de vivienda habitual, el 6,9% para mejorar las condiciones de préstamos ya en vigor y el 4,8% para la adquisición de segundas residencias.
La mayoría de las solicitudes realizadas por los extranjeros para conseguir una hipoteca con la que comprar una vivienda proceden de la costa mediterránea. La Comunidad Valenciana copa prácticamente un tercio de la demanda (32,3%), seguida de Andalucía y Cataluña, con un 19,9% y un 14%, respectivamente. Las siguientes regiones más destacadas son Madrid (6,5%), Canarias (6,3%), Baleares (5,8%) y Región de Murcia (5,4%). Las demás tienen un peso inferior al 2%. El interés de los extranjeros en la costa rompe con la demanda hipotecaria de los consumidores nacionales: los grandes polos son Madrid (16,7%) y Barcelona (13,1%), junto a Valencia (7,8%) y Alicante (5,6%).
El informe sitúa el precio de compra solicitado por los extranjeros en 265.093 euros, un 3,6% por encima del segundo trimestre de 2025.