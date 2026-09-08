El mercado de ocasión se dispara en Canarias: cuánto cuesta un coche de segunda mano

Comprar un turismo de segunda mano en las Islas es un 5,8% más caro que hace un año. El precio medio del vehículo usado en Canarias se situó en agosto en 12.319 euros, según los datos publicados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).
En la comparación mensual respecto a julio de 2026, los costes en el Archipiélago experimentaron un repunte del 1,9%, un crecimiento sensiblemente superior al registrado en el conjunto de España, donde la subida mensual fue de tan solo un 0,5%.
Pese al encarecimiento constante del mercado de ocasión, Canarias se mantiene por debajo de la media nacional, que alcanzó los 13.466 euros tras encarecerse un 3,4% interanual. Sin embargo, el empuje registrado en la Isla de Gran Canaria y en el conjunto de la provincia de Las Palmas ha elevado el indicador autonómico, en un contexto de escasa oferta de vehículos jóvenes y alta demanda de modelos más antiguos.
Los turismos de más de ocho años concentran el mercado
La antigüedad del parque móvil sigue marcando el ritmo de la compraventa en la comunidad autónoma. Los coches que superan los ocho años de vida representaron el 62,7% del total de las transacciones registradas en las Islas, una cifra muy alineada con el 63,8% contabilizado en el ámbito estatal.
En este segmento de vehículos veteranos, el precio medio en la región se situó en 9.938 euros, lo que equivale a un incremento del 8,4% respecto al mismo mes de 2025. A nivel nacional, adquirir un utilitario de más de ocho años requirió un desembolso medio de 11.146 euros, con un repunte interanual del 6,7%.
Las Palmas lidera la subida de precios en agosto
En la evolución mensual de estos coches más antiguos, la cotización en Canarias avanzó un 0,7% en comparación con julio de 2026, mientras que la media nacional permaneció prácticamente estancada con un incremento del 0,1%.
Por provincias, Las Palmas registró la subida interanual de precios más pronunciada del Archipiélago durante el mes de agosto, consolidando una tendencia al alza que tensiona el acceso a la movilidad privada entre las familias con menor presupuesto.
Los precios
- 12.319 euros: precio medio del turismo usado en Canarias en agosto de 2026.
- 5,8%: subida interanual en la comunidad (agosto 2026 vs. agosto 2025).
- 13.466 euros: precio medio nacional en agosto, un 3,4% más que un año antes.
- 1,9%: subida mensual en Canarias sobre julio de 2026, frente al 0,5% nacional.
El detalle clave: los coches más viejos suben más
- En vehículos de más de ocho años, el precio medio en Canarias llega a 9.938 euros, un 8,4% más que hace un año.
- En España, esos mismos coches cuestan de media 11.146 euros, con una subida del 6,7%.
- Mes a mes, ese segmento sube un 0,7% en Canarias frente a un 0,1% en el conjunto nacional.
- Estos coches de más de ocho años representan el 62,7% de las ventas en Canarias, frente al 63,8% nacional.