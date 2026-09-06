Ni se compra ni se lleva en el coche: así funciona la señal V27 de la DGT

La entrada en vigor definitiva de la baliza V16 conectada ha puesto el foco sobre otra señal de la Dirección General de Tráfico (DGT): la señal V27, también conocida como el “triángulo virtual”. Sin embargo, pese a su nombre, los conductores no tienen que comprarla, llevarla en el coche ni colocarla en caso de avería.
La V27 es una señal digital y voluntaria que puede aparecer en el sistema de a bordo de determinados vehículos conectados. Su función es advertir al conductor de la existencia de un peligro próximo antes de llegar hasta el punto de la carretera donde se encuentra.
Su regulación no es nueva. La V27 quedó incorporada al Reglamento General de Vehículos mediante el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, que define expresamente esta señal como “Triángulo virtual”.
Qué es la señal V27 de la DGT
Según establece el BOE, la señal V27 se activa en el sistema de a bordo para advertir de un peligro próximo cuando esa incidencia ha sido comunicada por un tercero a la plataforma de vehículo conectado de la Dirección General de Tráfico.
La norma establece además dos cuestiones importantes: su utilización tiene carácter voluntario y únicamente puede visualizarse en vehículos conectados por medios telemáticos, directamente o a través de un proveedor de servicios, con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad.
Por tanto, no existe una V27 física que el conductor deba comprar.
Esta señal se integra dentro del ecosistema de DGT 3.0, la plataforma con la que Tráfico centraliza y distribuye información relacionada con incidencias y movilidad en las carreteras.
Qué relación tiene la V27 con la baliza V16
La implantación de las balizas V16 conectadas permite entender mejor el funcionamiento de este sistema.
Desde el 1 de enero de 2026, la V16 conectada es el único dispositivo legal reconocido en España para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada. La DGT recuerda que debe tratarse de una baliza conectada y certificada.
Cuando se activa por una avería o accidente, la baliza emite una señal luminosa y comunica la ubicación del vehículo a DGT 3.0. Esa información puede utilizarse para advertir a otros usuarios a través de diferentes canales.
La propia DGT señala que los avisos generados por estas balizas pueden trasladarse a paneles de mensaje variable y navegadores de vehículos, permitiendo conocer con antelación la presencia de un automóvil inmovilizado.
La V27 se encuadra precisamente en este sistema de advertencias conectadas.
Diferencias entre la V16 y la V27
Aunque las dos pertenecen al catálogo de señales de vehículos, tienen funciones completamente diferentes.
La V16 es una baliza física y obligatoria para los vehículos a los que afecta la normativa. Se utiliza cuando el propio vehículo queda inmovilizado por una avería o accidente.
La V27, en cambio, es una señal virtual que el conductor puede recibir en el sistema de a bordo para ser advertido de un peligro situado más adelante.
En términos sencillos, la V16 comunica y señaliza una incidencia propia, mientras que la V27 sirve para recibir información sobre un peligro próximo.
La V27 no es obligatoria ni sustituye a la V16
Este es uno de los aspectos que más confusión puede generar. El BOE especifica expresamente que la V27 es voluntaria. Por tanto, no existe obligación de comprar ningún dispositivo V27 ni de instalar una señal física con este nombre.
Tampoco sustituye a la V16.
La DGT confirma que, desde enero de 2026, la V16 conectada constituye el único medio legal para señalizar los vehículos inmovilizados en la calzada en los casos previstos por la normativa.
No todos los coches pueden mostrar el “triángulo virtual”
La posibilidad de visualizar la V27 depende de la tecnología disponible en cada vehículo.
La regulación establece que solo puede aparecer en aquellos automóviles conectados telemáticamente con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad, bien directamente o mediante un proveedor de servicios.
Esto significa que tener una baliza V16 conectada no implica que el coche pueda mostrar automáticamente la V27.
La V16 permite transmitir la ubicación de la incidencia. La recepción de advertencias digitales dependerá de la conectividad, del vehículo y de los servicios integrados.
El objetivo del sistema es que un peligro en carretera pueda conocerse antes de que el conductor llegue físicamente hasta él, aumentando así el tiempo disponible para reducir la velocidad, cambiar de carril o adaptar la conducción.