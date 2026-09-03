La DGT cambia las reglas en los atascos y entra en vigor en menos de un mes

La DGT obligará a los conductores a crear un carril de emergencia en los atascos a partir del próximo 1 de octubre. La medida afecta a las autopistas y autovías cuando una retención obligue a los vehículos a circular a paso de peatón o directamente a detenerse. El objetivo es facilitar el paso de la Policía y de los servicios de emergencia.
El cambio forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación, aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio. La nueva regulación introduce distintas medidas para reforzar la protección de los usuarios vulnerables y adapta las normas a las nuevas necesidades de movilidad.
La creación del carril de emergencia no será una recomendación. Desde octubre, los conductores deberán apartarse cuando se produzca una retención en las condiciones previstas por la norma.
¿Cómo habrá que colocar el coche en un atasco?
La nueva regulación establece una regla sencilla: cuando los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan debido a una retención, deberán orillarse para dejar un espacio libre destinado al paso de los vehículos prioritarios.
Ese espacio recibirá oficialmente el nombre de carril de emergencia.
La forma de crearlo dependerá del número de carriles de la autopista o autovía.
Si hay dos carriles
Cuando existan dos carriles en el mismo sentido, el carril de emergencia deberá formarse en el centro de la vía, entre ambos carriles.
Por tanto, los vehículos del carril izquierdo deberán desplazarse hacia la izquierda, mientras que los que circulen por el derecho deberán aproximarse al margen derecho.
De esta manera quedará libre el espacio central necesario para que puedan avanzar los vehículos de emergencia.
Si hay tres o más carriles
En las vías con tres o más carriles en el mismo sentido, el pasillo deberá abrirse entre el carril situado más a la izquierda y el carril inmediatamente contiguo.
Los vehículos que circulen por el carril izquierdo deberán desplazarse lo máximo posible hacia la izquierda.
Los que ocupen los restantes carriles tendrán que desplazarse lo máximo posible hacia la derecha.
El resultado será un espacio libre entre los vehículos de ambos lados por el que podrán circular los servicios de emergencia.
No significa que esté prohibido detenerse en un atasco
Uno de los aspectos que más puede confundir a los conductores es el alcance de la nueva norma.
La DGT no prohíbe detenerse cuando existe una caravana o una retención. Si el tráfico obliga a parar, los vehículos pueden detenerse. Lo que cambia es la obligación de orillarse para formar el carril de emergencia cuando la retención provoque que los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan.
Por tanto, no se trata de una nueva prohibición de los atascos, sino de una nueva obligación sobre cómo deben colocarse los vehículos cuando se produce una retención importante.
¿Para qué sirve el carril de emergencia?
La finalidad principal es reducir el tiempo que necesitan las ambulancias, los bomberos, la Policía y otros servicios prioritarios para atravesar una retención.
La DGT ya había explicado que la apertura anticipada de un pasillo facilita considerablemente el paso de los vehículos de emergencia. La reforma convierte ahora esta actuación en una obligación recogida expresamente en el Reglamento General de Circulación.
El cambio también busca evitar una situación frecuente en los grandes atascos: que los conductores esperen a escuchar o ver una ambulancia para intentar abrirle paso. Con el nuevo sistema, el espacio deberá quedar preparado cuando se den las circunstancias previstas.
El cambio entra en vigor el 1 de octubre
La modificación del Reglamento General de Circulación fue aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, y publicada posteriormente en el BOE.
La disposición final tercera establece que estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026.
La norma también introduce otros cambios relacionados con la seguridad vial, los peatones, los vehículos de movilidad personal y la circulación en determinadas condiciones meteorológicas.
Entre ellos figura una regulación específica para situaciones de nieve en autopistas y autovías. Cuando la circulación se vea dificultada por la nieve, estará prohibido adelantar y será obligatorio utilizar el carril derecho, dejando libres los carriles situados a la izquierda para los vehículos de emergencia y los quitanieves.
En el caso del carril de emergencia, la clave para los conductores será recordar una regla: si una retención detiene o ralentiza el tráfico hasta el paso de peatón en una autopista o autovía, hay que abrir espacio para los servicios de emergencia.