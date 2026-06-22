Confirmado por la DGT: aumentan los controles en Canarias en estos tramos de la carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha desde este lunes y hasta el próximo domingo 28 de junio una nueva campaña de especial de control y vigilancia de obras en las vías interurbanas de circulación.
La campaña será llevada a cabo por la llevada a cabo por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías autonómicas que se sumen, e incluirá, siempre que sea posible, tanto los paneles de señalización variable como las pantallas alfanuméricas de los vehículos de la Guardia Civil en las inmediaciones, que advertirán a los conductores de la existencia próxima de controles.
Esta nueva campaña de vigilancia de la DGT se inscribe en la frecuencia de los trabajos que se requieren ejecutar para la conservación de estas vías y el incumplimiento de la señalización de obras por parte de los conductores, en particular, los límites de velocidad en dichos tramos, importante factor de siniestralidad mortal de los operarios que trabajan en las vías de circulación abiertas al tráfico.
“Ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo”, señala el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien añade que “esta campaña de control y vigilancia contribuirá a reducir los riesgos inherentes al factor humano, excesos de velocidad en dichos tramos, cambios de carril inadecuados y distracciones”.
“Si bien es cierto que no existen variables unívocas en las fuentes estadísticas de siniestralidad del tráfico, ni de siniestralidad laboral al respecto, sí que hay estudios técnicos y académicos de los que se concluye que la mayoría de los siniestros en las obras de mantenimiento de las vías son atropellos, la mayor parte de los cuales se producen por vehículo ajenos a la propia obra y mientras se procedía a la señalización de esas obras. Además, el factor más influyente en este tipo de accidentes es la velocidad”, manifiesta Pestana.
Riesgo adicional de atropello
En el año 2024, se registran un total de 1.785 personas fallecidas en las vías de circulación de nuestro país. En relación con el tipo de siniestro vial, el 35% de las personas fallecidas se produjeron por salida de la vía. En segundo lugar, se encuentra el atropello a peatón que representa el 17% del total de personas fallecidas.
Los trabajadores en las vías, durante su jornada laboral, asumen un factor de riesgo adicional de atropello no originado por las propias características del trabajo de obra sino asociado a las características de su emplazamiento en las vías de circulación abiertas al tráfico rodado.
En un estudio que analiza los factores determinantes del riesgo de atropello en trabajadores de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE), se describe que del total de accidentes laborales mortales que se produjeron en el periodo 2007-2013 en la RCE, el 45% fueron accidentes laborales de tráfico, de los cuales el 92% queda identificado como accidente por atropello a los trabajadores que realizaban actividades en las carreteras.
Recomendaciones en los tramos en obras:
- Respetar escrupulosamente la señalización extraordinaria en la vía por la realización de obras. La señalización extraordinaria por obras, sea horizontal o sea vertical, se diferencia por el color amarillo de las marcas horizontales y por el fondo de color amarillo del resto de la señalización.
- Extremar la atención y la precaución durante los tramos en obras. Nos presentamos ante tramos que ya no responden a la normalidad de la vía: alteraciones del firme, desdoblamiento de carriles, operarios en la calzada… máxima cautela en la conducción.
- Reducir la velocidad por obligación y por prudencia. Frecuentemente, las obras en la vía con el tráfico rodado abierto, requiere utilizarla a una velocidad inferior a la habitual, limitación de la velocidad extraordinaria que aparecerá debidamente señaliza; en todo caso las alteraciones de la vía y posibles imprevisto por el desarrollo de las obras nos debe inducir a moderar la velocidad por prudencia.
- Aumentar las distancias de seguridad. Las alteraciones de la vía y los imprevistos son frecuentes en los tramos en obras, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede nos evitará sobresaltos y alcances, también debemos en la medida de lo posible aumentar la distancia de seguridad lateral, evitemos pasar demasiado cerca de otros vehículos, de la maquinaria y especialmente de los operarios, siempre que nos resulte posible apartamos.