sociedad

Confirmado por la DGT: aumentan los controles en Canarias en estos tramos de la carretera

La campaña será llevada a cabo por la llevada a cabo por la Agrupación de Tráfico de  la Guardia Civil y las policías autonómicas que se sumen
La DGT advierte: este es el error más común por el que te multarán con 200 euros
Aumentan los controles en Canarias. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha desde este lunes y hasta el próximo domingo 28 de junio una  nueva campaña de especial de control y vigilancia de obras en las vías interurbanas de  circulación. 

La campaña será llevada a cabo por la llevada a cabo por la Agrupación de Tráfico de  la Guardia Civil y las policías autonómicas que se sumen, e incluirá, siempre que sea  posible, tanto los paneles de señalización variable como las pantallas alfanuméricas de  los vehículos de la Guardia Civil en las inmediaciones, que advertirán a los conductores  de la existencia próxima de controles. 

Noticias relacionadas
  1. La DGT avisa de la señal S-991c: ignorarla puede costarte 200 euros y 4 puntos del carné
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Esta nueva campaña de vigilancia de la DGT se inscribe en la frecuencia de los trabajos  que se requieren ejecutar para la conservación de estas vías y el incumplimiento de la  señalización de obras por parte de los conductores, en particular, los límites de velocidad  en dichos tramos, importante factor de siniestralidad mortal de los operarios que trabajan  en las vías de circulación abiertas al tráfico. 

“Ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo”,  señala el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien añade que “esta campaña de control y vigilancia contribuirá a reducir los riesgos inherentes al factor  humano, excesos de velocidad en dichos tramos, cambios de carril inadecuados y  distracciones”. 

“Si bien es cierto que no existen variables unívocas en las fuentes estadísticas de  siniestralidad del tráfico, ni de siniestralidad laboral al respecto, sí que hay estudios  técnicos y académicos de los que se concluye que la mayoría de los siniestros en las  obras de mantenimiento de las vías son atropellos, la mayor parte de los cuales se  producen por vehículo ajenos a la propia obra y mientras se procedía a la señalización  de esas obras. Además, el factor más influyente en este tipo de accidentes es la  velocidad”, manifiesta Pestana. 

Riesgo adicional de atropello 

En el año 2024, se registran un total de 1.785 personas fallecidas en las vías de circulación de nuestro país. En relación con el tipo de siniestro vial, el 35% de las  personas fallecidas se produjeron por salida de la vía. En segundo lugar, se encuentra  el atropello a peatón que representa el 17% del total de personas fallecidas. 

Los trabajadores en las vías, durante su jornada laboral, asumen un factor de riesgo  adicional de atropello no originado por las propias características del trabajo de obra  sino asociado a las características de su emplazamiento en las vías de circulación  abiertas al tráfico rodado. 

En un estudio que analiza los factores determinantes del riesgo de atropello en  trabajadores de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE),  se describe que del total de accidentes laborales mortales que se produjeron en el  periodo 2007-2013 en la RCE, el 45% fueron accidentes laborales de tráfico, de los  cuales el 92% queda identificado como accidente por atropello a los trabajadores que  realizaban actividades en las carreteras.  

Recomendaciones en los tramos en obras: 

  • Respetar escrupulosamente la señalización extraordinaria en la vía por la  realización de obras. La señalización extraordinaria por obras, sea horizontal o  sea vertical, se diferencia por el color amarillo de las marcas horizontales y por  el fondo de color amarillo del resto de la señalización.  
  • Extremar la atención y la precaución durante los tramos en obras. Nos  presentamos ante tramos que ya no responden a la normalidad de la vía:  alteraciones del firme, desdoblamiento de carriles, operarios en la calzada…  máxima cautela en la conducción. 
  • Reducir la velocidad por obligación y por prudencia. Frecuentemente, las  obras en la vía con el tráfico rodado abierto, requiere utilizarla a una velocidad  inferior a la habitual, limitación de la velocidad extraordinaria que aparecerá  debidamente señaliza; en todo caso las alteraciones de la vía y posibles  imprevisto por el desarrollo de las obras nos debe inducir a moderar la velocidad  por prudencia.  
  • Aumentar las distancias de seguridad. Las alteraciones de la vía y los  imprevistos son frecuentes en los tramos en obras, aumentar la distancia de  seguridad con el vehículo que nos precede nos evitará sobresaltos y alcances,  también debemos en la medida de lo posible aumentar la distancia de seguridad  lateral, evitemos pasar demasiado cerca de otros vehículos, de la maquinaria y  especialmente de los operarios, siempre que nos resulte posible apartamos.
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas