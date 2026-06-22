La DGT avisa de la señal S-991c: ignorarla puede costarte 200 euros y 4 puntos del carné

Con la llegada de las vacaciones, aumentan los desplazamientos por carretera en Canarias, tanto de residentes como de visitantes que alquilan un coche para moverse por las Islas. Trayectos hacia zonas de playa, áreas turísticas, pueblos del interior o zonas capitalinas hacen que muchos conductores circulen por vías que no conocen con la misma soltura que las de su entorno habitual.
En ese contexto, conviene prestar atención a algunas señales que pueden pasar desapercibidas y que, en caso de incumplimiento, pueden terminar en una sanción. Una de ellas es la señal S-991c, relacionada con los controles instalados en determinados semáforos.
La señal que avisa de controles en los semáforos
La S-991c advierte de la presencia de sistemas de vigilancia en semáforos, los conocidos como radares o cámaras foto-rojo. Estos dispositivos permiten detectar si un vehículo rebasa la línea de detención cuando el semáforo ya está en rojo.
Aunque no obliga por sí misma a realizar una maniobra concreta, sí informa al conductor de que ese cruce puede estar controlado mediante cámaras. Por eso, ignorar su significado puede salir caro si se incumple la señal luminosa.
Este tipo de controles puede encontrarse especialmente en entornos urbanos con mucho tráfico, cruces regulados y zonas donde la circulación de vehículos convive con peatones, guaguas, taxis, ciclistas y otros usuarios de la vía.
Una multa de 200 euros y 4 puntos menos
Saltarse un semáforo en rojo está considerado una infracción grave. La sanción asciende a 200 euros y conlleva la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.
La multa puede aplicarse tanto si el vehículo atraviesa por completo el cruce como si rebasa la línea de detención cuando la luz ya está en rojo. Además, si la maniobra genera peligro para otros usuarios de la vía, la situación puede agravarse e incluso tener consecuencias más severas en los casos extremos.
El Reglamento General de Circulación establece que, ante una luz roja no intermitente, los vehículos no deben rebasar el semáforo ni la línea de detención anterior más próxima, si existe.
Atención en ciudades y zonas turísticas de Canarias
En Canarias, donde durante las vacaciones se incrementan los desplazamientos hacia áreas costeras, núcleos turísticos, aeropuertos, puertos y zonas comerciales, muchos conductores pueden encontrarse con cruces que no conocen.
Esto ocurre tanto a turistas que circulan con vehículos de alquiler como a residentes que se desplazan a otros municipios o Islas. En ciudades como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Puerto del Rosario o en municipios turísticos del sur de Tenerife y Gran Canaria, la circulación urbana exige especial atención a la señalización.
Un despiste al aproximarse a un semáforo puede traducirse en una sanción, sobre todo en puntos con cámaras de control o alta densidad de tráfico.
Cómo se acredita la infracción
La denuncia por saltarse un semáforo en rojo puede ser formulada directamente por un agente de la autoridad o proceder de un sistema automático de control. En el caso de los semáforos foto-rojo, la cámara debe captar una secuencia de imágenes del mismo vehículo.
Lo habitual es que esas fotografías muestren el coche antes y después de la línea de detención, con el semáforo en rojo, para acreditar que se ha cometido la infracción. Estos sistemas suelen estar señalizados mediante una señal vertical azul, como la S-991c.
Qué pasa si el semáforo está en ámbar
Una de las dudas más frecuentes entre los conductores tiene que ver con el semáforo en ámbar. La norma general obliga a detenerse cuando aparece esta luz, salvo que el vehículo esté tan cerca del semáforo que frenar de forma brusca pueda suponer un riesgo.
Por ello, acelerar para intentar cruzar antes de que cambie a rojo puede ser una mala decisión. Además de aumentar el peligro de accidente, puede acabar en multa si el vehículo rebasa la línea cuando el semáforo ya está en rojo.
Una señal que conviene recordar antes de moverse por las Islas
Durante las vacaciones, la combinación de más tráfico, conductores que no conocen la zona y desplazamientos hacia puntos de gran afluencia hace que la atención al volante sea clave en Canarias.
Conocer el significado de la señal S-991c, respetar los semáforos y reducir la velocidad al acercarse a los cruces puede evitar una multa de 200 euros, la pérdida de puntos y, sobre todo, situaciones de riesgo en carretera.