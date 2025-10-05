sociedad

Así es la nueva señal de la DGT que te puede costar 200 euros y cuatro puntos del carnet

La señal S-991c, relativa a los semáforos, puede conllevar sanciones económicas y la pérdida de puntos del carné de conducir
Accidente TF-5 Santa Úrsula
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Dirección General de Tráfico (DGT) estrenó en julio un catálogo renovado de señales de circulación. La actualización, avalada por el Gobierno, persigue poner al día la normativa y ajustarla a los cambios tecnológicos, sociales y de movilidad. En esta ocasión, el foco recae en la regulación de los semáforos.

Entre los cambios sobresale la señal S-991c. Saltársela puede implicar una multa y la retirada de puntos del permiso de conducir. Es de formato rectangular, con fondo blanco, y muestra los pictogramas de un turismo, un camión y una moto junto a un semáforo en rojo. Esta señal ya está presente en numerosos cruces de ciudades como Madrid y Barcelona.

  1. ITVNi con cita ya cogida ni por cuestiones médicas: la DGT confirma la importante multa si conduces con la ITV caducada
  2. Carlos Conde, guardia civil, tajante: "Es incongruente multar por usar el móvil pero no por hacer cosas en la pantalla táctil del coche"Carlos Conde, guardia civil, tajante: “Es incongruente multar por usar el móvil pero no por tocar la pantalla táctil del coche”

Función con los semáforos

La función de esta señal es advertir sobre la presencia de un “control de semáforos en rojo”, es decir, un radar que detecta a los vehículos que no respetan la luz roja. Según datos de la DGT, actualmente existen más de 500 dispositivos de este tipo en España.

El sistema se instala en postes próximos a los semáforos, aproximadamente a 25 metros de la línea de detención. Su funcionamiento es automático: cuando la luz pasa a ámbar o a rojo, la cámara capta dos fotografías, una antes de la línea de parada y otra cuando el vehículo la sobrepasa por completo.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas