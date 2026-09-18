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Moeve arranca la construcción de la primera fase del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto energético de hidrógeno renovable de Europa, contempla una capacidad de producción total de 2GW de electrólisis
Moeve arranca la construcción de la primera fase del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa
Con una inversión de 2.400 millones de euros, Moeve lidera desde Huelva el mayor centro de producción de moléculas verdes en el sector energético de Europa.
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Moeve ha celebrado el acto de inicio de la construcción de la primera fase del  Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto de Europa. Este  encuentro ha tenido lugar en Palos de la Frontera, Huelva, y ha contado con la  participación de máximos representantes del Gobierno de España, de la Comisión Europea, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Palos de  la Frontera y Huelva, así como de las compañías impulsoras del proyecto,  poniendo de manifiesto el carácter estratégico de esta iniciativa pionera para  impulsar la creación del nuevo mercado del hidrógeno renovable y situar a  España a la vanguardia mundial del sector. 

Onuba es el nombre con el que se denomina la primera fase del Valle Andaluz  del Hidrógeno Verde. La planta ubicada en el Parque Energético de Moeve en  Palos de la Frontera (Huelva) contará inicialmente con 300 MW de capacidad  de electrólisis, ampliables a 105 MW adicionales, y representa una inversión conjunta superior a 1.000 millones de euros, incluyendo la infraestructura  asociada y el desarrollo de una planta fotovoltaica de autoconsumo. Además,  durante sus fases de desarrollo, construcción y puesta en marcha, el proyecto  tendrá un impacto en el empleo en más de 8.000 puestos de trabajo directos,  indirectos e inducidos en toda la cadena de valor, y contribuirá a la actividad  económica de más de 400 pymes y autónomos locales. 

El proyecto, liderado por Moeve con una participación mayoritaria (51%), cuenta con una sólida estructura accionarial que combina experiencia industrial y financiera gracias a la incorporación de Hy24, el mayor fondo mundial especializado en hidrógeno renovable, y COFIDES, la institución financiera público-privada española, como socios estratégicos con una participación conjunta del 29%. El 20% restante corresponde a una participación conjunta de Enagás Renovable, uno de los principales promotores europeos de proyectos de gas renovable, y Alter Enersun, compañía dedicada al desarrollo de instalaciones de generación de electricidad renovable.

Moeve arranca la construcción de la primera fase del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa
La planta ubicada en el Parque Energético de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva) contará inicialmente con 300 MW de capacidad de electrólisis, ampliables a 105 MW adicionales

La instalación podrá producir aproximadamente 45.000 toneladas de hidrógeno  renovable al año, evitando la emisión de unas 250.000 toneladas anuales de  CO₂, similares a las emisiones generadas por el parque automovilístico de  combustión de las ciudades de Huelva, Cádiz y Jaén1. El hidrógeno se podrá  usar para la producción más sostenible de combustibles de automoción por  carretera, aerolíneas y sector marítimo, además de para descarbonizar otras industrias. 

La nueva planta impulsará soluciones tecnológicas avanzadas que  conformarán el nuevo mercado del hidrógeno, al tiempo, que redefine los  estándares de la ingeniería energética al constituirse como la primera planta  nativa digital de la compañía. La instalación integra desde su diseño un gemelo  digital y una plataforma unificada de datos e IoT, sentando las bases para una  operación más eficiente, segura y predictiva. 

Esta primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde ha sido reconocida por  la Unión Europea como Proyecto de Interés Común (PCI) y cuenta con una  financiación de 304 millones de euros concedida por el Gobierno de España, en  el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por  la Unión Europea a través de NextGenerationEU, dentro del programa de apoyo  a los Valles de Hidrógeno Renovable para el desarrollo de 405MW del Valle  Andaluz del Hidrógeno Verde. 

1 El cálculo de la equivalencia en turismos se ha realizado en base a los factores de emisión  oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y a los datos  del parque de turismos en España publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), conforme  a sus informes y bases de datos estadísticas oficiales.

El hub energético de moléculas verdes más avanzado de Europa 

Con Onuba Moeve da un paso de gigante en la implementación de su  estrategia de transformación “Positive Motion”. La compañía está impulsando  una inversión acumulada en Andalucía de 2.400 millones euros en proyectos  industriales de transición energética como esta planta de hidrógeno verde y la  nueva planta de biocombustibles 2G que empezará a producir combustible  sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable HVO el año que viene,  convirtiendo a Palos de la Frontera (Huelva) en el mayor hub energético para la  producción de moléculas verdes de Europa y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se  construyen en España en la actualidad. 

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto energético de  hidrógeno verde de Europa, contempla una capacidad de 2GW de electrólisis  repartidos entre los Parques Energéticos de Moeve en Palos de la Frontera  (Huelva) y San Roque (Cádiz) y posiciona a Andalucía como una región clave  desde la que liderar la producción de moléculas verdes, gracias a su  disponibilidad de terrenos, infraestructuras portuarias de primer nivel y unas  condiciones climáticas que permiten un coste de generación eléctrica  renovable netamente inferior al del norte de Europa, y convirtiendo a la región  en un motor de innovación y de conocimiento tecnológico sobre el hidrógeno  de alcance internacional. 

Moeve arranca la construcción de la primera fase del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa
Máximos representantes institucionales y empresariales de Europa y España se dan cita en Palos de la Frontera, Huelva, para apoyar la construcción de la primera planta del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde

Moléculas verdes, una solución para reducir a la mitad la dependencia energética europea 

Las moléculas verdes permiten descarbonizar sectores difíciles de electrificar,  como la industria pesada, la química o el transporte de larga distancia. Esto refuerza la competitividad europea y su autonomía energética en un contexto  geopolítico marcado por la necesidad de garantizar un suministro energético  seguro. De hecho, en un reciente informe de Moeve en colaboración con PwC  se señala que las moléculas verdes podrían reducir a la mitad la dependencia energética del exterior en Europa en 2040. Según este estudio, el papel  creciente de las moléculas verdes, como el hidrógeno renovable, los  biocombustibles 2G o el biometano, las llevaría a poder sustituir hasta un 50% la  demanda actual de combustibles fósiles en Europa en 2050, representar un  tercio del mix energético europeo y reducir las emisiones de CO2 en un 22%.

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