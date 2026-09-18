Moeve arranca la construcción de la primera fase del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa

Moeve ha celebrado el acto de inicio de la construcción de la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto de Europa. Este encuentro ha tenido lugar en Palos de la Frontera, Huelva, y ha contado con la participación de máximos representantes del Gobierno de España, de la Comisión Europea, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Palos de la Frontera y Huelva, así como de las compañías impulsoras del proyecto, poniendo de manifiesto el carácter estratégico de esta iniciativa pionera para impulsar la creación del nuevo mercado del hidrógeno renovable y situar a España a la vanguardia mundial del sector.
Onuba es el nombre con el que se denomina la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. La planta ubicada en el Parque Energético de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva) contará inicialmente con 300 MW de capacidad de electrólisis, ampliables a 105 MW adicionales, y representa una inversión conjunta superior a 1.000 millones de euros, incluyendo la infraestructura asociada y el desarrollo de una planta fotovoltaica de autoconsumo. Además, durante sus fases de desarrollo, construcción y puesta en marcha, el proyecto tendrá un impacto en el empleo en más de 8.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en toda la cadena de valor, y contribuirá a la actividad económica de más de 400 pymes y autónomos locales.
El proyecto, liderado por Moeve con una participación mayoritaria (51%), cuenta con una sólida estructura accionarial que combina experiencia industrial y financiera gracias a la incorporación de Hy24, el mayor fondo mundial especializado en hidrógeno renovable, y COFIDES, la institución financiera público-privada española, como socios estratégicos con una participación conjunta del 29%. El 20% restante corresponde a una participación conjunta de Enagás Renovable, uno de los principales promotores europeos de proyectos de gas renovable, y Alter Enersun, compañía dedicada al desarrollo de instalaciones de generación de electricidad renovable.
La instalación podrá producir aproximadamente 45.000 toneladas de hidrógeno renovable al año, evitando la emisión de unas 250.000 toneladas anuales de CO₂, similares a las emisiones generadas por el parque automovilístico de combustión de las ciudades de Huelva, Cádiz y Jaén1. El hidrógeno se podrá usar para la producción más sostenible de combustibles de automoción por carretera, aerolíneas y sector marítimo, además de para descarbonizar otras industrias.
La nueva planta impulsará soluciones tecnológicas avanzadas que conformarán el nuevo mercado del hidrógeno, al tiempo, que redefine los estándares de la ingeniería energética al constituirse como la primera planta nativa digital de la compañía. La instalación integra desde su diseño un gemelo digital y una plataforma unificada de datos e IoT, sentando las bases para una operación más eficiente, segura y predictiva.
Esta primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde ha sido reconocida por la Unión Europea como Proyecto de Interés Común (PCI) y cuenta con una financiación de 304 millones de euros concedida por el Gobierno de España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU, dentro del programa de apoyo a los Valles de Hidrógeno Renovable para el desarrollo de 405MW del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.
1 El cálculo de la equivalencia en turismos se ha realizado en base a los factores de emisión oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y a los datos del parque de turismos en España publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), conforme a sus informes y bases de datos estadísticas oficiales.
El hub energético de moléculas verdes más avanzado de Europa
Con Onuba Moeve da un paso de gigante en la implementación de su estrategia de transformación “Positive Motion”. La compañía está impulsando una inversión acumulada en Andalucía de 2.400 millones euros en proyectos industriales de transición energética como esta planta de hidrógeno verde y la nueva planta de biocombustibles 2G que empezará a producir combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable HVO el año que viene, convirtiendo a Palos de la Frontera (Huelva) en el mayor hub energético para la producción de moléculas verdes de Europa y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen en España en la actualidad.
El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto energético de hidrógeno verde de Europa, contempla una capacidad de 2GW de electrólisis repartidos entre los Parques Energéticos de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz) y posiciona a Andalucía como una región clave desde la que liderar la producción de moléculas verdes, gracias a su disponibilidad de terrenos, infraestructuras portuarias de primer nivel y unas condiciones climáticas que permiten un coste de generación eléctrica renovable netamente inferior al del norte de Europa, y convirtiendo a la región en un motor de innovación y de conocimiento tecnológico sobre el hidrógeno de alcance internacional.
Moléculas verdes, una solución para reducir a la mitad la dependencia energética europea
Las moléculas verdes permiten descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada, la química o el transporte de larga distancia. Esto refuerza la competitividad europea y su autonomía energética en un contexto geopolítico marcado por la necesidad de garantizar un suministro energético seguro. De hecho, en un reciente informe de Moeve en colaboración con PwC se señala que las moléculas verdes podrían reducir a la mitad la dependencia energética del exterior en Europa en 2040. Según este estudio, el papel creciente de las moléculas verdes, como el hidrógeno renovable, los biocombustibles 2G o el biometano, las llevaría a poder sustituir hasta un 50% la demanda actual de combustibles fósiles en Europa en 2050, representar un tercio del mix energético europeo y reducir las emisiones de CO2 en un 22%.