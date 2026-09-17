El Templo Masónico de Santa Cruz abre sus puertas de noche: misterio y solo 40 plazas

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife abrirá sus puertas este viernes 18 y sábado 19 de septiembre, a las 20.00 horas, para acoger Misterio en el Templo, una ruta teatralizada de 90 minutos en la que los asistentes tendrán que seguir pistas, analizar documentos y tomar decisiones mientras recorren el histórico inmueble.
La actividad tendrá un aforo máximo de 40 personas por sesión y las entradas podrán retirarse directamente en el recinto desde las 19.00 horas. La propuesta está impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC).
El formato busca alejarse de una visita patrimonial convencional. Los participantes tendrán que observar, comparar, preguntar y deducir para avanzar en una historia que mezcla ficción, interpretación y contexto histórico.
El Ayuntamiento incluye esta experiencia entre las propuestas culturales previstas este fin de semana en el Templo Masónico y confirma que el recorrido incorporará personajes, documentos y claves simbólicas relacionadas con el edificio.
Un misterio de 90 minutos dentro del Templo Masónico
La actividad estará dirigida por el historiador y divulgador Néstor Verona y contará con la participación de Antonio Conejo, Eduardo Feria y Sigrid Ojel.
Durante aproximadamente hora y media, los asistentes recorrerán diferentes espacios del Templo Masónico mientras descubren una narración en la que se combinan elementos ficticios con información sobre la historia y el contexto sociocultural del inmueble.
La propia dinámica convierte al público en parte de la experiencia. En lugar de limitarse a escuchar las explicaciones de un guía, los participantes deberán seguir pistas y utilizar la información que encuentren para continuar avanzando.
El formato está concebido así como una forma de acercar el patrimonio histórico de Santa Cruz a públicos que no suelen participar en las visitas tradicionales.
La actividad figura también en la agenda cultural de Tenerife para los días 18 y 19 de septiembre, a las 20.00 horas, con un máximo de 40 participantes.
Cómo conseguir entradas para ‘Misterio en el Templo’
Uno de los principales condicionantes será el aforo. Cada sesión dispone únicamente de 40 plazas.
Las entradas podrán retirarse en el propio Templo Masónico desde las 19.00 horas, una hora antes del comienzo de la experiencia, previsto para las 20.00 horas.
La duración aproximada será de 90 minutos.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, considera que propuestas de este tipo permiten acercar el edificio a los vecinos mediante una combinación de divulgación histórica y participación.
Por su parte, el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Santiago Díaz Mejías, destaca el papel activo del público durante el recorrido. El edil continúa al frente de Cultura y de la presidencia del Organismo Autónomo de Cultura, según la información municipal actualizada.
Habrá nuevas sesiones
Las citas de este viernes y sábado no serán las únicas previstas.
El Ayuntamiento anuncia que Misterio en el Templo volverá a celebrarse durante otros fines de semana, aunque las próximas fechas todavía no se han concretado.
La actividad cuenta además con un contrato específico del Organismo Autónomo de Cultura para su creación y ejecución, adjudicado a Néstor Verona. La documentación de contratación identifica expresamente el proyecto con el nombre Misterio en el Templo.
La iniciativa se incorpora a la programación con la que Santa Cruz está buscando nuevos usos culturales para uno de sus inmuebles patrimoniales más reconocibles, en este caso mediante una experiencia que combina historia, teatro y misterio.