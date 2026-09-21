Las tiendas HiperDino, las primeras en España con señalética para personas con discapacidad visual

La Fundación DinoSol y el medallista paraolímpico y orientador deportivo Enhamed Enhamed Mohamed Yahdih han presentado esta semana en HiperDino Miller, en la capital grancanaria, la señalética con tecnología NaviLens, que cuatro de las tiendas de la enseña canaria como son: HiperDino (HD) Miller; HD Alisios; HD Luis Doreste Silva y HD Triana, acogerán para facilitar la compra a las personas con discapacidad visual.
Así, el nadador paraolímpico ha sido el padrino de este proyecto de accesibilidad en las tiendas de HiperDino, comprobando en primera persona la funcionalidad de esta señalética, que mediante un sistema de códigos QR incluye descripciones auditivas que permiten acceder al usuario, en este caso el cliente, a la información de los productos y de las secciones de los establecimientos mediante dispositivos móviles.
Para la directora de la Fundación DinoSol, Patricia Muñoz “con la incorporación de la señalética NaviLens seguimos dando pasos en incrementar la accesibilidad universal en nuestras tiendas. Hace más de cuatro años, nuestra cadena de supermercados habilitó la señalética para personas con Trastorno del Espectro Autista, TEA, que a día de hoy alcanza 1.122 pictogramas en 51 tiendas de HiperDino en el Archipiélago. Ahora seguimos creciendo y fortaleciendo la accesibilidad en nuestros establecimientos y lo hacemos con este proyecto novedoso que nos consolida como la única empresa en Canarias con una tecnología de estas características, que nos distingue además como supermercados inclusivos y facilitadores del día a día de las personas con discapacidad visual”.
Por su parte Enhamed Enhamed, agradeció el lanzamiento de esta iniciativa ya que no sólo facilita la autonomía personal de las personas con discapacidad audiovisual, sino que además sirve de herramienta para que ganemos confianza en una acción que puede parecer tan sencilla como es hacer la compra. Asimismo, sirve como modelo para que otras empresas y otros servicios también sigan evolucionando hacia un modelo de accesibilidad universal e inclusivo.
La tecnología naviLens es capaz de guiar a las personas ciegas o con discapacidad visual de forma rápida y segura por toda la tienda, y mostrarles el camino hacia los pasillos, las cajas de salida y otros servicios. Tiene un alcance de más de 12 metros para que pueda ser detectado por la app. Con este proyecto desde la Fundación DinoSol se pretende facilitar la autonomía personal de los clientes con discapacidad visual en nuestras tiendas, dar cobertura a usuarios en diferente idiomas, eliminando así las barreras idiomáticas, ya que los mensajes se pueden escuchar en más de 30 idiomas diferentes e incrementar la accesibilidad universal al proporcionar información en audio, texto y lengua de signos en múltiples idiomas, adaptándose a las necesidades de cada usuario.
En el contexto actual de Canarias, donde según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, más de 9% de la población tiene algún tipo de discapacidad y con un turismo anual superior a 12 millones de personas de múltiples idiomas, implementar herramientas tecnológicas accesibles como naviLens representa no sólo un derecho social, sino también un factor estratégico para un comercio inclusivo y competitivo.
Sobre la Fundación DinoSol
Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.
Implementa proyectos clave como Alimentos con Vida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.
Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible. Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.