Torres regresa “con ganas de volver a presidir Canarias”

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó ayer su candidatura a la presidencia del Gobierno autonómico para las elecciones del 23 de mayo de 2027, junto las locales.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática formalizó su candidatura en un abarrotado espacio El Castillo, de La Laguna, ante militantes y simpatizantes procedentes de todas las islas. Torres afronta este nuevo reto “con la misma ilusión, incluso más” que cuando concurrió por primera vez. “En estos momentos complicados, difíciles, de polarización, en los que el insulto gana terreno al argumento, es el momento de dar pasos hacia adelante”, expresó; con el objetivo, recalcó, de “hacer las cosas de otra manera”.
Torres reivindicó la gestión desarrollada durante el denominado pacto de las Flores (PSOE-NC-Podemos-ASG), con él como presidente; especialmente, ante las adversidades que marcaron aquella legislatura, como la pandemia de la covid-19 y la erupción volcánica de La Palma. “Estuvimos a la altura de las adversidades a las que nos enfrentamos”, manifestó antes de defender que Canarias se encuentra ahora ante circunstancias diferentes y dispone de mayores recursos económicos. Frente a ello, opinó que durante los últimos años “se ha desperdiciado una oportunidad magnífica”.
El dirigente socialista centró buena parte de su intervención en los servicios públicos y las dificultades sociales que, a su juicio, afronta Canarias. Criticó la situación de la vivienda y la falta de declaración de zonas tensionadas, pese a las peticiones municipales en este sentido, así como la política del Ejecutivo de CC y PP, con ASG y AHI, en atención a las universidades públicas, la educación infantil y gratuita de 0 a 3 años, la sanidad o la dependencia.
Torres apeló a la reducción de las desigualdades y proteger a quienes más necesitan de los servicios públicos. Al respecto, evocó que durante su anterior mandato se consiguió aminorar los indicadores de pobreza y amortiguar la brecha social. El líder del PSOE canario cerró su intervención reafirmando el propósito con el que inicia este camino: “Regresamos con las ganas de volver a presidir Canarias”.
Ángel Víctor Torres avanzó que, de ser necesario tras las elecciones de 2027, se sentarían a hablar con aquellas fuerzas que “se aparten de la ultraderecha y la derecha ultra”. Proclamó que en el PSOE están convencidos de que van a ganar otras vez y de que pueden aspirar, “cómo no”, a conformar “una mayoría progresista”. Pero, si no dieran los números, “nos sentaremos con los partidos que están en contra de la ultraderecha y de la derecha que se ha radicalizado”, comentó. Y, “si en esos partidos está Coalición Canaria, serán ellos quienes tendrán que decir” con quién quieren gobernar: si con PP y Vox o con “los partidos que defienden la idiosincrasia, lo conseguido por esta tierra, el REF, nuestra singularidad como región ultraperiférica, la descentralización…”. Si esa es la apuesta de CC, profirió, “se tiene que apartar de la derecha y la derecha ultra”. El problema “no lo tiene el PSOE”, esgrimió, que “pondrá sobre la mesa un proyecto para Canarias”.
El expresidente emplazó a Fernando Clavijo a que explique “por qué ha aceptado” cogobernar con el PP, “un partido que da la espalda a cuestiones clave”, como la respuesta a los memores no acompañados y la financiación autonómica (“¡Veremos qué votará en el Congreso!”).