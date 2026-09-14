Ángel Víctor Torres fija su objetivo para 2027: “Volver a ganar las elecciones en Canarias”

El PSOE Canarias abrirá esta semana sus primarias para elegir candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones autonómicas de mayo de 2027, un proceso al que concurrirá su secretario general, Ángel Víctor Torres, según confirmó este lunes tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional.
El calendario comenzará este jueves 17 de septiembre con la presentación de precandidaturas. El plazo permanecerá abierto hasta el lunes 21 y, si solo se presenta un aspirante, no será necesario continuar con las siguientes fases previstas para una competición interna.
Torres, actual secretario general de los socialistas canarios y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, expresó tras la reunión su “voluntad” de formalizar la candidatura y fijó como objetivo “volver a ganar las elecciones en Canarias”. Su cargo al frente del PSOE Canarias continúa vigente.
Así será el calendario de primarias del PSOE Canarias
Según el calendario comunicado por la dirección regional, la presentación de precandidaturas se desarrollará entre el 17 y el 21 de septiembre.
Si hubiera más de un aspirante, el procedimiento continuaría con una fase de recogida de avales entre los días 22 y 29 de septiembre.
Posteriormente se abriría una campaña de información dirigida a la militancia desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre, con una primera votación prevista para el sábado 10 de octubre.
En caso de ser necesaria una segunda vuelta, el proceso se prolongaría hasta el 17 de octubre.
El PSOE Canarias ya había anunciado durante el verano que abordaría al comienzo del curso político la elección de su candidatura autonómica para los comicios de 2027.
Torres quiere volver a optar a la Presidencia de Canarias
Torres defendió que su objetivo es volver a situar al PSOE como primera fuerza y reivindicó los resultados obtenidos por su formación en las anteriores elecciones autonómicas.
El dirigente socialista presidió el Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023 al frente del denominado Pacto de las Flores. En las autonómicas de 2023, el PSOE volvió a ser la fuerza más votada, aunque una mayoría parlamentaria formada posteriormente permitió a Coalición Canaria y Partido Popular constituir el actual Ejecutivo.
Torres ya había manifestado públicamente en las últimas semanas su intención de volver a aspirar a la Presidencia en 2027 y su confianza en una nueva victoria electoral.
Durante su intervención de este lunes, reivindicó la gestión desarrollada durante su etapa al frente del Ejecutivo autonómico, marcada, entre otros acontecimientos, por la pandemia y la erupción volcánica de La Palma.
Al mismo tiempo, aseguró que el partido hará “autocrítica” sobre aquella etapa.
“Trabajo, tesón y humildad”
El secretario general socialista defendió también el trabajo realizado durante la actual legislatura desde la oposición en Canarias y desde el Gobierno de España.
Entre las actuaciones que citó figuran la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, las propuestas relacionadas con la financiación autonómica y las medidas destinadas a permitir que Canarias pueda emplear parte de su superávit, además de actuaciones específicas para La Palma.
De cara a 2027, Torres sostiene que el PSOE debe centrar su propuesta en una mejor redistribución de la riqueza y en la reducción de las desigualdades.
“A los canarios, con esta candidatura a la presidencia, no les puedo ofrecer más que lo que siempre les he ofrecido: trabajo, tesón, humildad y estar al lado de la solución de los problemas y no en la generación de conflictos”, afirmó.
Si finalmente no aparece otro aspirante durante el plazo de presentación de precandidaturas, Torres quedaría encaminado a convertirse nuevamente en el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias.