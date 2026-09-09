De isla en isla, cada viaje cuenta: descubre las ventajas de Baleària Club

Con Baleària Canarias, los trayectos no terminan al llegar a puerto: cada travesía puede contar también para el siguiente viaje y convertirse en una oportunidad para sumar puntos, acceder antes a promociones, disfrutar de descuentos a bordo y canjear recompensas. Baleària Club, permite a sus socios sumar recompensas, con un funcionamiento sencillo: cuantos más viajes, más puntos; y cuantos más puntos, más ventajas.
Viajar, sumar y volver a disfrutar
Baleària Club se estructura en tres categorías que evolucionan según los puntos acumulados.
El nivel Basic se obtiene desde el momento de darse de alta y permite ganar y canjear puntos, acceder prioritariamente a promociones, disfrutar de descuentos en empresas asociadas y recibir un detalle de cumpleaños. El nivel Premium suma además un 10% de descuento en tiendas y restaurantes a bordo. Un descuento que se amplía al 15% en el nivel Exclusive, y que incorpora ventajas exclusivas para próximas reservas. Unas ventajas a las que se puede acceder fácilmente dándose de alta en Baleària Club.
La tarjeta de socio se puede añadir en el wallet del teléfono móvil para consultar de forma fácil los códigos promocionales y los cupones de descuentos a bordo (sin necesidad de conexión a internet). Además, ser socio de Baleària Club es el primer paso para poder usar el sistema Easy Pass, que permite agilizar el acceso al barco, validar la condición de residente y realizar el pago sin tener que pasar por taquilla ni haber reservado. El pasajero solo debe generar un código QR desde la app de Baleària, donde se habrá tenido que registrar previamente.
El viaje también empieza a bordo
Las ventajas del club acompañan la experiencia de viaje de Baleària Canarias, que combina la rapidez de los fast ferries con la versatilidad de los ferries, y permite elegir la acomodación según el momento y el motivo del viaje. Además de las butacas estándar, las acomodaciones superiores (VIP, Premium y Exclusive) convierten la travesía en una experiencia singular. La naviera también ofrece diferentes acomodaciones pet-friendly para las mascotas, además de tienda, cafetería y servicios digitalizados a bordo.
Baleària Club convierte la necesidad habitual de moverse entre islas y la fidelidad de sus socios en recompensas concretas para el siguiente viaje.
¿Eras socio de SeaClub? Ya formas parte de Baleària Club
Los socios de Sea Club mantienen sus puntos, su nivel y las ventajas que ya tenían con su incorporación automática a Baleària Club, un programa con más posibilidades de acumulación, canje y acceso a promociones. Así, lo acumulado hasta ahora no se pierde: se convierte en el punto de partida para seguir viajando con más recompensas.