Ventiladores en la mochila y sin fuentes de agua: las familias de un colegio de Tenerife dicen “basta” al calor en las aulas

La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CEIP Tomé Cano, centro escolar ubicado en Santa Cruz de Tenerife, ha alzado la voz para exigir soluciones urgentes ante las elevadas temperaturas que soportan a diario los estudiantes y el equipo docente en el interior de las aulas. A través de una iniciativa iniciada en la plataforma Change.org, el colectivo denuncia deficiencias en el inmueble y la falta de puntos de agua potable para los menores.
La petición ciudadana, que acumula casi 200 firmas de apoyo, critica que la respuesta de la directiva escolar ante el calor sofocante haya sido solicitar a los progenitores que envíen a sus hijos con mayor cantidad de agua o con ventiladores individuales y abanicos. Según advierte el AFA, estas medidas provisionales trasfieren a los hogares una responsabilidad de infraestructuras que corresponde a las administraciones públicas y provocan un agravio comparativo según la capacidad económica de cada familia.
El CEIP Tomé Cano es un inmueble antiguo que carece de un adecuado aislamiento térmico. La falta de acondicionamiento provoca fatiga, falta de concentración y riesgo de deshidratación entre los escolares. La situación resulta crítica al tratarse de un colegio con una presencia destacada de alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), un colectivo con alta sensibilidad a la sobrecarga sensorial y al estrés térmico.
Sin fuentes de agua potable en el recinto
Uno de los puntos más graves expuestos por la comunidad educativa es la falta de acceso directo al agua en el centro público. En la actualidad, el colegio carece de fuentes de agua potable operativas y accesibles para los niños, que continúan a la espera de que los organismos correspondientes ejecuten la instalación proyectada.
Las familias sostienen que el uso de dispositivos eléctricos portátiles en las clases genera distracciones continuas, posibles roturas y una brecha entre el alumnado. «Un ventilador en la mochila de cada niño no es un sistema de climatización y un abanico no es una política pública», remarcan desde el AFA en el manifiesto.
Reclamaciones a las administraciones públicas
Ante esta situación, las familias de la Isla reclaman una actuación inmediata de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, solicitando un compromiso formal con plazos definidos.
Entre las demandas principales destacan:
- La instalación de un sistema de climatización adecuado a la estructura del edificio.
- La colocación urgente de fuentes de agua potable en las instalaciones.
- La ejecución de obras de aislamiento térmico para paliar la antigüedad del inmueble.
- El cese de las soluciones improvisadas asumidas por las familias.
El colectivo concluye recordando que las condiciones básicas para aprender deben ser iguales para todos y exige adaptar los centros del Archipiélago a las olas de calor que afectan con mayor frecuencia a las Islas.