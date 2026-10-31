‘Ars Organorum’ llena este año de música La Orotava, Arico y Granadilla de Abona

La Fundación CajaCanarias pone en marcha la próxima semana la décima edición de Ars Organorum, el ciclo de órgano histórico de Canarias, cuyo objetivo es promover la conservación y la divulgación no solo de los instrumentos en sí, sino también de todo lo que ha supuesto la música para órgano en el patrimonio cultural del Archipiélago.
La programación, que cuenta con el respaldo de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, la Diócesis Nivariense y las comunidades parroquiales, se compone de cuatro funciones y tendrá lugar los próximos días 7, 13, 19 y 27 de noviembre en diferentes parroquias de Tenerife, con entrada libre hasta completar el aforo. Toda la información está disponible en la web www.cajacanarias.com.
LA PROGRAMACIÓN
El calendario se abre el sábado 7 de noviembre (20.30 horas) en el municipio de La Orotava, en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, con uno de los organistas más influyentes de la música europea actual: Bernard Foccroulle. Nacido en Lieja (Bélgica), este organista, compositor y gestor cultural de prestigio internacional ha desarrollado desde los años 70 una destacada carrera concertística centrada tanto en el repertorio histórico para órgano como en la música contemporánea.
La segunda cita tendrá lugar el viernes 13 (20.00 horas), esta vez en Arico, en la parroquia de San Juan Bautista, con Joan Boronat Sanz al teclado. Formado en la Escola Superior de Música de Catalunya, en Barcelona, y en la Schola Cantorum Basiliensis de Suiza, Boronat ha desarrollado una destacada trayectoria interpretativa en festivales y ciclos de ámbito internacional.
La parroquia de San Juan Bautista, de nuevo en La Orotava, acogerá el tercer recital el jueves día 19 (a las 20.00 horas) con el tándem conformado por Michel Bouvard y Yasuko Uyama-Bouvard. Será un concierto a dos, tres y cuatro manos muy singular. Michel Bouvard (órgano) es una de las figuras más destacadas de la escuela organística francesa contemporánea. Yasuko Uyama-Bouvard es una reconocida intérprete de órgano, clave y fortepiano nacida en Kioto y formada en Tokio y París.
El ciclo de órgano histórico de Canarias Ars Organorum clausurará el día 27 su décima edición con el concierto de Andrea Marcon en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Roja, en El Médano, Granadilla de Abona (20.00 horas). Marcon (Treviso, Italia) es uno de los máximos referentes internacionales de la interpretación históricamente informada.
‘Sé tortuga’, en la capital tinerfeña, y ‘Check Out’, en la palmera
Por otra parte, y sin dejar la programación cultural de la Fundación CajaCanarias, su Otoño Cultural contempla este sábado dos propuestas que se van a desarrollar en sus espacios de Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma.
En la capital tinerfeña se escenifica (12.00 horas) la pieza de teatro familiar Sé tortuga, de la compañía catalana Xip Xap. Toda la información acerca del espectáculo, que cuenta con las entradas prácticamente agotadas, se halla disponible en la web www.cajacanarias.com. Sé tortuga invita a espectadores de todas las edades, a partir de los cuatro años, a descubrir una fábula sobre la importancia de vivir sin prisas y disfrutar del camino.
Una hora antes (11.00), y en la capital palmera, se representa la obra teatral Check Out, de Adrián Conde. Con el botones Eugenio como protagonista, Chek Out, también dirigida a toda la familia, bebe del humor del equívoco y la magia. La entrada es libre hasta completar el aforo.