Dourado revalida título y firma el doblete en el Bodyboard Europe del Socorro Classic

La portuguesa Luana Dourado vuelve a ser la referencia del European Tour of Bodyboard (ETB) en el Socorro Classic. La campeona de la pasada edición revalidó este sábado su título en el Open Femenino y lo acompañó del Pro Junior en una mañana con un mar de componente norte y series bastante constantes, lo que permitió a los riders desplegar su repertorio en cada manga.
En el Open Masculino su compatriota Rosmaninho también subió a lo más alto del cajón con una puntuación de 12.50, junto a él el francés Lavernhe, afincado en Gran Canaria, clasificó como segundo con 10.60, el tercer puesto fue para el realejero Álvaro Padrón con 10.27. En el cuadro femenino Dourado con 14.83 estuvo acompañada de la tinerfeña Padilla con 14.64 que superó a la portuguesa Teresa Padrela que quedó tercera con 12.54.
Fabien Thazar se hizo con el triunfo en Dropknee en una final trepidante que se decidió en la manga de desempate en la que se impuso el ganador de la pasada edición. Los tinerfeños Regalado (6.75) y Valladares (4.95) fueron tercero y cuarto, respectivamente.
En Pro Junior Masculino, el portugués Vicente Campos ganó con 14.30 por delante de Bello (13.90). El podio lo completaron Nóbrega con 11.05 y Pedro Areias con 8.85. En categoría femenina Dourado estuvo acompañada de Carolina Dias y de Teotonio.
Un circuito con sabor canario
La representación canaria dejó seis nombres en las finales europeas. La tinerfeña Teresa Padilla Miranda firmó el mejor resultado al quedarse a tan solo 0.23 puntos de la victoria en el Open Femenino, una actuación que le sirvió para ser subcampeona. Por su parte, Ezequiel Bello, natural del Puerto de La Cruz, clasificó como segundo en el Pro Junior. En el Open Masculino el realejero Álvaro Padrón quedó tercero ante su público y el grancanario Néstor Reyes, quedó cuarto. En Dropknee, los laguneros, Regalado y Valladares, dejaron huella en la final.
Con el Bodyboard ya resuelto, mañana domingo y el lunes 12 de octubre, llega el Circuito Nacional Junior y el Campeonato de Canarias Surf Open. Además, el próximo fin de semana se disputará el Campeonato Interclubes de Canarias.
Cita con la música y el buen rollo
Este fin de semana llega cargado de olas y buen rollo. El sábado se disputará la gran final de Bodyboard (ETB) en la que se darán cita algunos de los mejores nombres del panorama. El domingo tendrá lugar el Circuito Nacional Junior y el Open de Surf del Circuito de Canarias, que se prolongará hasta el lunes 12.
Una oferta deportiva a la que se suma una amplia propuesta musical. Consultar resto de programación en: https://socorroclassic.com/
La cita con el mejor surf, que se prolonga hasta el domingo 18 de octubre, se podrá seguir en vivo a través del www.socorroclassic.com
El Socorro Classic, festival organizado por la Federación Canaria de Surf, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias; la consejería de Deportes del Cabildo de Tenerife; la concejalía de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Los Realejos . Además de contar con el apoyo de European Surfing Federation; la Federación Española de Surf, DMG Solidaridad; Quirón Salud; AR2surfprojecto; Sky View Hotel; La Fast; FBox y Club de Surf La Tembladera.