Ocho tipos de delitos en su historial: detenido en Gran Canaria para ingresar en prisión

La Policía Autonómica de Canarias ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión. El arresto se produjo después de una investigación que permitió a los agentes identificar sus movimientos y localizarlo.
Según ha informado este viernes, 30 de octubre, el Cuerpo General de la Policía Canaria, al detenido le constan antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robo con fuerza, tráfico de drogas, lesiones, amenazas, coacciones y atentado. Su historial también incluye quebrantamiento de condena y daños.
La operación fue desarrollada por agentes del Subgrupo de Requisitorias y Localización de la Oficina de Policía Judicial, que realizaron diversas indagaciones para determinar el paradero del hombre.
Durante las pesquisas, los investigadores lograron establecer un patrón de rutina intermitente, lo que finalmente permitió localizarlo y proceder a su detención.
La orden judicial había sido dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, plaza número 3, de Las Palmas de Gran Canaria.
Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición judicial para dar cumplimiento al mandamiento de ingreso en prisión.
Esta actuación forma parte de las funciones de colaboración con la Administración de Justicia que desarrolla la Policía Autonómica, especialmente en la localización de personas reclamadas por los tribunales y la ejecución de órdenes judiciales pendientes.