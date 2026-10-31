La RAE estrena la nueva edición de su ‘Diccionario’, la primera ‘nativa digital’

IA, trans, AOVE, influencer, gordofobia, burrata, ciberataque, edadista, ceo, bómber, docuserie, ecoansiedad, ELA y mataleón son algunas de las nuevas palabras incluidas en la 24ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), que publicó en papel este viernes la Real Academia Española (RAE).
La nueva edición, la primera nativa digital al haberse confeccionado en papel a partir del formato digital y no a la inversa, se presentó ayer en la sede madrileña de la RAE. La versión física de la obra, editada por Espasa, consta de dos volúmenes en tapa dura y 3.606 páginas.
“El Diccionario en línea recibe 100 millones de visitas al mes. Pero acompaña a la versión digital la más hermosa edición en papel de la historia, a cargo de Espasa, que mejora el trabajo que viene haciendo para la Academia desde hace 100 años. La RAE ha mantenido esta edición porque ofrece al usuario prestaciones y satisfacciones diferentes, la posibilidad de consultas reposadas y de disfrutar de una obra clásica, que ha estado tradicionalmente presente en las bibliotecas familiares y profesionales”, destacó el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.
OBRA EMBLEMÁTICA
La presentación tuvo lugar en la sede madrileña de la RAE y el acto comenzó con un recuerdo y un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). La obra, la más “emblemática” de la RAE, es en esta edición la “más copiosa”, según Muñoz Machado, ya que ofrece 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones, además de 54.829 etimologías, 23.255 acepciones con marca de alguna especialidad técnica, 20.672 acepciones con alguna marca de países americanos y 24.708 formas complejas o pluriverbales, así como 85.201 ejemplos.
Además, entre las diversas novedades, ahora las palabras con moción de género se presentan con la forma femenina desarrollada y no solo representada por su terminación. Por ejemplo, la palabra técnico lleva a su lado el femenino técnica, en lugar de técnico, ca.