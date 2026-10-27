Medio millar de films se presentan al XXI Festival de Cortos de La Orotava

La Tijera-Festival de Cortos Villa de La Orotava ha cerrado el plazo de inscripción de obras a concurso, tras recibir 500 cortometrajes. El certamen celebrará su vigesimoprimera edición en la segunda semana de noviembre. Del total del material recibido, 55 obras son documentales, 33 son de animación y casi 50 trabajos corresponden a autores canarios.
Este año el festival se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de San Agustín, sede de los actos principales. El 12 de noviembre se exhibirán los cortos a concurso en la Sección Canaria, en la que participan los creadores regionales. Un día más tarde se exhibirá la primera de las entregas de la Sección Oficial, que tendrá su continuación el día 14. En esta última cita se conocerán los premiados de ambas modalidades.
Las entradas para todas las actividades del festival se podrán adquirir próximamente a través de su sitio web: www.festivalcortosorotava.com.
En esta edición, el certamen de cine breve vuelve a potenciar su oferta de actividades paralelas, como la habitual Sección Off. La Tijera-Festival de Cortos Villa de La Orotava cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias (Turismo Islas Canarias), el Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.
CINENFOQUE
En otro orden de asuntos, pero sin abandonar el cine de corta duración y a Cinenfoque, que organiza el festival orotavense, el cortometraje Pipiolos, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, se alzó con el primer puesto de la muestra de cortometrajes La Tijera, celebrada los días 23 y 24 de octubre en el Auditorio de Adeje. La obra obtuvo el 15,88% de los votos del público, que pudo disfrutar de una selección de 13 trabajos del panorama audiovisual español durante las dos jornadas.
Organizada junto al Ayuntamiento de Adeje, la iniciativa volvió a acercar el formato corto a los espectadores mediante una programación gratuita que combinó diferentes géneros, estilos y perspectivas narrativas. La muestra contó con trabajos de cineastas reconocidos, entre ellos Javier Fesser y David R. Losada, junto a otras propuestas que reflejan la diversidad creativa del audiovisual contemporáneo.
La Tijera ofreció al público la oportunidad de descubrir historias que abordan distintas temáticas y exploran las posibilidades expresivas del cortometraje, que permite concentrar relatos, personajes y conflictos.