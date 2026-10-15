El Raid Las Cumbres celebra su 27 edición con 40 binomios en competición

El Centro Hípico Delnorte, bajo la dirección de Samuel Santos, ultima los preparativos de la 27.ª edición del Raid Las Cumbres-AERAC 2026, una de las citas destacadas del calendario de resistencia ecuestre en Canarias, que se celebrará este sábado, 17 de octubre.
La competición reunirá a unos 40 binomios, distribuidos en la categoría CEN* de 80 kilómetros y las pruebas de promoción de 60, 40 y 20 kilómetros. La jornada comenzará a las 7.00 horas con los controles veterinarios, mientras que las salidas y llegadas tendrán lugar en las instalaciones del Centro Hípico Delnorte, en Ravelo (El Sauzal).
Los participantes recorrerán las pistas forestales de La Esperanza y El Sauzal, en un entorno natural privilegiado, con espectaculares vistas del Teide, que añadirá un atractivo paisajístico a la exigencia deportiva de la prueba.
La jornada concluirá con la entrega de trofeos a los participantes más destacados y de los premios correspondientes a la Liga Delnorte. Desde la organización han querido agradecer el respaldo de las entidades y colaboradores que hacen posible una nueva edición de esta consolidada cita ecuestre.