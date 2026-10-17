Santa Cruz presenta el catálogo de la muestra ‘Medín Martín. Huellas. 40 años de escultura’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura, presenta hoy sábado (12.30 horas) el catálogo de la exposición Medín Martín. Huellas. 40 años de escultura (1986-2026). Además, va a tener lugar la última visita guiada para acercar al público los contenidos y las claves de esta retrospectiva, que reúne cerca de medio centenar de obras del escultor en el Museo Municipal de Bellas Artes.
La muestra, que conmemora el 40º aniversario de la primera exposición individual del artista, celebrada en 1986 en la ermita de San Miguel de La Laguna, ofrece un recorrido por cuatro décadas de investigación, experimentación y evolución creativa.
A través de 15 series desarrolladas entre 1986 y 2026, el visitante puede descubrir las distintas etapas de una trayectoria marcada por la exploración de las formas, los materiales y la relación entre la naturaleza, la memoria y la condición humana. El catálogo nace como complemento documental de la exposición, que acaba mañana, y como una herramienta para profundizar en el universo creativo del artista.