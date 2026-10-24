Tenerife se rinde ante México: cientos de personas disfrutan de la gala de apertura de la Feria Tricontinental de Artesanía

El arranque de la 8ª Feria Tricontinental de Artesanía de Canarias ha sido un éxito que ha registrado la visita de más de 4.000 personas en su primera jornada, una cifra que supera en más de un millar los números de la apertura de la edición anterior. Gracias al Cabildo de Tenerife, el Recinto Ferial se ha convertido nuevamente en el punto de encuentro entre tradiciones, territorios y la multiculturalidad nacida del encuentro de tres continentes: Europa, con Canarias con un papel destacado; África y América Latina.
El broche de oro de este espectacular estreno ha sido la gala “Viva México”, donde el director artístico Juan Carlos Armas ha vuelto a demostrar su maestría ofreciendo un espectáculo que dejó sin aliento a los cientos de personas que se acercaron al escenario principal. En tan solo treinta minutos de duración —que, por cierto, se pasaron en un suspiro— el acto de apertura de la Tricontinental hizo un sentido e inolvidable homenaje a la cultura mexicana que fue recibido con un sonoro aplauso por parte de un entregado público que bailo y cantó los temas interpretados por la Banda Las Candelas, dirigida por Mauro Fariña. No fueron pocas las personas que, concluido el show, se acercaron a los intérpretes a pedir fotografías y a felicitarles por su trabajo.
En su intervención, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, aseguró que la Tricontinental “no es solo un punto de encuentro único para las creaciones y el talento de los tres continentes, sino también un espacio para la inclusión de diferentes culturas”, y razón no le falta. Al colorido de la gala de apertura, que hizo que Tenerife explotase en júbilo y amor hacia México, se suma la decoración impecable del diseñador Santi Castro.
El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, explicó que “se ha hecho un esfuerzo de planificación inmenso para conseguir una ambientación única”, alabando a su vez el trabajo de Castro. La magia del diseñador tinerfeño se encuentra desde la entrada, donde un colorido arco nos da la bienvenida a México, hasta los pasillos, en los que cada detalle recuerda al país invitado. Color y más color, esa es la mejor forma de definir esta Feria que nos trae un crisol de culturas e identidades que alegra el corazón.
Mención especial merece el altar de muertos que se ha elevado dentro del Recinto Ferial y que ha contado con el asesoramiento de la antropóloga mexicana Mónica Narváez. Esta auténtica obra de arte da testimonio del interés de la Feria por reflejar con precisión la identidad y cultura mexicanas, y es uno de los grandes reclamos del espacio.
Lejos de terminar aquí, la Tricontinental ha dado comienzo a sus acciones formativas, talleres y clases magistrales, que han puesto en valor el conocimiento y la destreza que se esconden detrás de cada pieza artesanal. La programación trasladó el protagonismo a los propios oficios mediante demostraciones en vivo y talleres que permitieron al público acercarse a técnicas tradicionales y descubrir cómo se transmiten de generación en generación.
Los asistentes disfrutaron de una clase magistral de cuchillería impartida por el artesano tinerfeño Daniel Castro Hernández, que también copó el aforo. Su demostración permitió conocer de cerca los procedimientos y secretos de una actividad vinculada a la tradición artesanal de Tenerife y que encuentra en este tipo de iniciativas una oportunidad para divulgar su valor y favorecer su continuidad.
La participación familiar también tuvo su espacio con el taller de confección y ornamentación de máscaras típicas de Costa Rica, impartido por la artesana Lourdes Fraser. La actividad acercó al público más joven a una de las expresiones tradicionales de la cultura costarricense a través de una experiencia práctica y creativa.
A esta propuesta se sumó el taller de elaboración de patrones de indumentaria tradicional canaria en papel, dirigido por las docentes tinerfeñas María Candelaria Acosta y Francisca Afonso. Una actividad que puso el foco en el patrimonio textil del archipiélago y en la importancia de conservar los conocimientos asociados a la vestimenta tradicional. Sobre estas acciones, Efraín Medina aclaró que “garantizan que las técnicas tradicionales perduren, transmitiendo la maestría y la pasión por estos oficios a las futuras generaciones”. Las plazas de todas estas actividades se agotaron a las pocas horas de ser anunciadas hace más de un mes en la página web de Artesanía de Tenerife y la Empresa Insular de Artesanía insular.
Diez días de acercamiento a tres continentes
Con este comienzo, la Feria Tricontinental de Artesanía reafirma su vocación de ser mucho más que un espacio de exposición y venta. La combinación de espectáculos, exhibiciones, talleres y encuentros con profesionales convierte el Recinto Ferial en un lugar donde descubrir la riqueza de la artesanía internacional y comprender el valor cultural, social y económico de estos oficios en vías de recuperación
La programación continuará hasta el 2 de noviembre con actividades diarias, talleres gratuitos, exhibiciones y desfiles. La entrada a la Feria es gratuita y puede hacerse de 11 a 21 horas, salvo los días 26, 27 y 28 de octubre, que las puertas abrirán a las 16 horas.