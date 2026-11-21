El tirador tinerfeño Eduardo Calero Álvarez se proclamó vencedor absoluto de la Gran Copa de Plata de tiro de hélices, en la modalidad FAN 32, disputada en las instalaciones del Real Club de Tiro de Las Palmas con motivo de la celebración del 77 aniversario de esta histórica entidad deportiva.
Calero firmó una destacada actuación en una competición que reunió a numerosos especialistas de esta disciplina, entre ellos una importante representación de tiradores desplazados desde Tenerife. El deportista logró imponerse con una puntuación de 36 aciertos sobre 40 posibles, un registro que le permitió asegurarse matemáticamente el título de campeón absoluto de la competición.
La prueba, organizada por el Real Club de Tiro de Las Palmas con el respaldo de la Delegación de Tiro a Vuelo de Canarias, constituyó uno de los actos deportivos más destacados de la programación conmemorativa del aniversario de la entidad grancanaria.
Entre los participantes procedentes de Tenerife también figuró Ángel Berzal, presidente del Club de Tiro Focaztir, quien se desplazó hasta Gran Canaria para participar en esta cita deportiva.
El triunfo de Eduardo Calero Álvarez puso el broche a una jornada de competición que sirvió, además, para estrechar los vínculos deportivos entre los tiradores de ambas islas y reivindicar la tradición y la actividad del tiro deportivo en Canarias.