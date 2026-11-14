Empresas y familias padecen la escalada histórica del 38,6% de la gasolina y el gasoil en Canarias

Canarias acumula en el último año un encarecimiento de los combustibles que empieza a resultar difícil de sostener para las economías familiares y de las empresas. La gasolina y el gasoil cuestan el 38,6% más desde octubre del año pasado, la mayor subida que se ha registrado en el conjunto nacional en este periodo, donde, de media, el carburante ha subido el 26,6%, doce puntos menos. Solo la ciudad autónoma de Melilla (+41,5%) supera la escalada de Canarias.
Así lo reflejan los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes pasado, que revelan también que, en evolución mensual, Canarias también marcó la diferencia. Mientras en todas las comunidades autónomas se registraron descensos, con una media del -0,9%, en las Islas, los precios del combustible se incrementaron el 3,1%.
Con este panorama, la gasolina y el gasoil cuestan ya casi tanto en el Archipiélago como en la península, dejando atrás la ventaja que históricamente han mantenido las Islas, con impuestos más bajos, con lo que, actualmente, el diferencial entre ambos territorios ha quedado reducido a unos cuantos céntimos.
SE REDUCE EL DIFERENCIAL
En octubre, la gasolina sin plomo de 95 octanos alcanzó en Canarias 1,556 euros por litro de media, 22 céntimos más barata que el precio que se pagó en el mismo mes en la Península y Baleares. En el caso del gasoil, el coste ascendió a 1,707 en el Archipiélago, 19 céntimos menos. La diferencia de precios es más baja en lo que va de noviembre, al haberse abaratado en la Península más que en las Islas, donde el gasoil se mantiene en máximos anuales durante dos meses consecutivos.
La Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña analizó ayer los datos de IPC poniendo precisamente el foco en los precios de los carburantes y combustibles, alertando de que su “encarecimiento histórico” eleva los costes de las empresas canarias y resta competitividad a su tejido productivo. “En octubre, los precios de este grupo aumentaron el 38,6% respecto al mismo mes del año anterior, por encima del 35,9% registrado en marzo de 2022 y del 26,6% del conjunto de España”.
Su presidente, Santiago Sesé, afirmó que “la inflación sigue siendo el principal freno al crecimiento económico de Canarias y del conjunto de España” y recalcó que la evolución del precio del petróleo repercute directamente en el transporte y, a través de este, en el coste de muchos bienes y servicios. “Esta presión reduce el margen de las empresas y merma el poder adquisitivo de las familias”, aseguró.
El combustible fue así la principal causa del aumento general de los precios durante el mes pasado, que aumentaron el 1% mensual, por encima de la media nacional del 0,6%. Por el contrario, la tasa interanual canaria alcanzó el 4,5%, y quedó cuatro décimas por debajo de la del conjunto de España, que se mantuvo en el 4,9%.
El transporte fue el grupo que más se encareció en Canarias en términos interanuales, con una subida del 11%, frente al 10,3% nacional. Le siguieron los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 4,6%, y el grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,4%. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, aumentó el 0,7% y se situó en el 2,8% interanual, frente al 3,1% nacional. A juicio de la Cámara de Comercio, el avance de este indicador apunta a que el encarecimiento de la energía podría estar trasladándose ya a otros bienes y servicios de la cesta de la compra en las Islas.
Respecto a septiembre, el mayor incremento de precios en Canarias se produjo en vestido y calzado, al incrementarse el 9,6%, un alza que se relaciona directamente con el inicio de la campaña de Navidad y las primeras ventas para la temporada de invierno. Por provincias, el IPC subió el 0,9% en Santa Cruz de Tenerife y el 1% en Las Palmas respecto a septiembre. Las tasas interanuales se situaron en el 4,6% y el 4,5%, respectivamente.
Desde la Cámara se insistió en la necesidad de analizar medidas que compensen esta presión inflacionista, si bien se estimó que una eventual estabilización del petróleo permita que, a partir de la primavera de 2027, los precios regresen a una senda de moderación.