Los paisajes, las tradiciones y los rostros de una Canarias que ha ido transformándose con el paso de las décadas vuelven a cobrar vida a través de los pinceles de Anna Vandeputte, la pintora belga que encontró en Tenerife mucho más que un lugar donde establecer su residencia. El Castillo de San Felipe, en Puerto de la Cruz, recupera ahora su legado artístico con una exposición que invita a redescubrir la identidad de las Islas a través de la mirada de una creadora estrechamente vinculada a la historia cultural y social del municipio.
Bajo el título Desde 1945: Canarias en la mirada de Anna Vandeputte, la muestra reúne una selección de obras de la artista, cuya pintura constituye también un testimonio de la vida cotidiana y las transformaciones experimentadas por el Archipiélago durante buena parte del siglo XX.
Nacida en Bélgica en 1923, Vandeputte se formó en la Real Academia de Bellas Artes de Roeselare, donde obtuvo la medalla de oro. Especializada en el retrato y el bodegón, desarrolló una trayectoria de proyección internacional que la llevó a exponer en distintas ciudades europeas. Su dominio del color y su sensibilidad para captar la personalidad de sus modelos se convirtieron en algunas de las características más reconocibles de su obra.
A finales de la década de 1950 se estableció en Tenerife, donde descubrió una fuente inagotable de inspiración. Pescadores, campesinos, personajes populares, paisajes y escenas costumbristas comenzaron a poblar sus lienzos, configurando una particular crónica pictórica de la sociedad canaria de aquella época.
Pero su vinculación con Puerto de la Cruz trascendió el ámbito estrictamente artístico. Vandeputte también participó en el desarrollo turístico de la ciudad a través de su relación con el histórico Hotel Bélgica, uno de los establecimientos pioneros de la zona de Martiánez. Desde allí contribuyó a promover una forma de entender el turismo en la que la cultura, las tradiciones y el contacto con la población local desempeñaban un papel fundamental.
La concejala de Turismo y Cultura, Desiré Díaz, destacó durante la inauguración esa faceta de la artista, a la que consideró una mujer adelantada a su tiempo por comprender que la actividad turística podía convertirse también en un vehículo de difusión cultural.
Un legado que continúa
La exposición ha sido promovida por Mariana Rodríguez Vandeputte, hija de la pintora, con el propósito de recuperar y divulgar la producción artística de su madre y mantener viva su memoria en una ciudad con la que conservó una profunda relación afectiva.
«Para nuestra familia es una enorme satisfacción volver a mostrar la obra de mi madre en Puerto de la Cruz, una ciudad a la que estuvo profundamente unida y que siempre consideró su hogar», manifestó Mariana Rodríguez Vandeputte, quien recordó que Canarias ocupó un lugar fundamental tanto en la vida como en la inspiración de la artista.
Uno de los aspectos singulares de la exposición es la incorporación de obras de Kati González Rodríguez, nieta de Vandeputte, que permite establecer un diálogo entre dos generaciones unidas por una misma vocación creativa.
El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, subrayó el valor de recuperar la trayectoria de quienes contribuyeron a enriquecer la identidad cultural de una ciudad históricamente abierta a artistas y creadores de diferentes procedencias.
La exposición, que permanecerá abierta al público en el Castillo de San Felipe hasta el jueves 26 de noviembre, ofrece así una oportunidad para reencontrarse con una Canarias retratada desde la sensibilidad de una artista extranjera que terminó haciendo de las Islas su hogar y de sus gentes una parte esencial de su universo pictórico.