El Liceo de Taoro, en La Orotava, muestra hasta el 30 de noviembre Erisictón, una exposición que reúne las obras pictóricas de Roberto Batista y escultóricas de Medín Martín, dos artistas que, desde sus propias miradas y lenguajes creativos, invitan a reflexionar sobre el ser humano y la sociedad.
Como señala Sebastián Estévez Pérez en un texto introductorio a este proyecto expositivo, “el universo creativo de nuestros dos artistas trata de situar a los espectadores frente al espejo de la realidad inmediata, reivindica la valía social del arte y, en coherencia con sus creaciones, nos invita a apostar por la recuperación de valores antaño cultivados y hoy rechazados”. “Se propugna, pues -añade-, la vuelta a la responsabilidad ética, sentido de colectividad, tolerancia, cooperación, transparencia, responsabilidad social, etc. Todas ellas esencias rechazadas hasta el punto de causar una descomposición general”.