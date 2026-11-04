‘Oro Rojo: Latidos de Vida’, de David Benito del Olmo, e ‘Invisibles’, de Vanessa Díaz Chico, triunfan en Ficindie

El Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias (Ficindie) clausuró su sexta edición con una gala de entrega de premios celebrada en la Sala Cultural El Desleal de La Laguna. La ceremonia puso el broche final a un mes de proyecciones, encuentros con cineastas y actividades formativas que acercaron el cine independiente a distintos espacios de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.
La gala, celebrada el sábado, reunió a profesionales del sector audiovisual, cineastas y representantes institucionales para conocer el fallo del jurado entre las 19 películas de la Selección Oficial, elegidas de entre las 489 obras recibidas de los cinco continentes.
El premio al mejor largometraje internacional fue para Oro Rojo: Latidos de Vida, de David Benito del Olmo, mientras que Porque hoy es sábado, de Alice Eça Guimarães, obtuvo el galardón al mejor cortometraje internacional. En la categoría de mejor film canario, el reconocimiento recayó en Invisibles, de Vanessa Díaz Chico, y Occurrences of Questionable Significance, de Dave Lojek, se alzó con el premio al mejor film de escuela. Asimismo, se concedió la mención especial del jurado (Premio Music Library & SFX) a Kid Vereje, de Ana Sánchez-Gijón.
CEREMONIA
La gala combinó la entrega de los reconocimientos con proyecciones audiovisuales, intervenciones de los equipos del festival y actuaciones musicales de Desirée López Jal-Ladi, acompañada por el guitarrista Christian Bello Hernández. La ceremonia también incluyó un homenaje a Guacimara, una de las fundadoras del festival, en reconocimiento a su contribución al crecimiento de este proyecto cultural.
“Ficindie nació para defender un cine con alma, un cine que emociona, que cuestiona y que cuenta historias que merecen ser escuchadas”, puso de relieve el director del festival, el cineasta Rumen Justo Reyes.