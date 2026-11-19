Teresa Alfonso, icónica voz de la radio en Canarias, comunicadora versátil de brillante carrera y presentadora de hasta siete galas de elección de la Reina del Carnaval chicharrero, recibirá el Premio Patricio Estévanez, que concede la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT), tras el acuerdo unánime de su junta directiva, como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su “enorme aportación al mundo de la radiodifusión” en las Islas. El acto de entrega del galardón tendrá lugar en el Espacio Periodismo y Comunicación de la APT, en la capital tinerfeña, el próximo mes de enero.
“La radio, después de mi familia, es el amor de mi vida, un amor que siempre me ha correspondido”, manifestó ayer a este periódico la comunicadora, quien destacó “la cantidad de gente extraordinaria” que le ha permitido conocer este medio, entre los que incluye “grandes compañeros” y personalidades que sobresalieron en diversos ámbitos.
Teresa Alfonso se incorpora a una nómina de profesionales de la comunicación ejemplares distinguidos por la asociación de la talla de Carmelo Rivero, Elfidio Alonso, José Antonio Pardellas, Juan Cruz, María Luisa Arozarena, Eliseo Izquierdo y Juan Carlos Carballo, entre otros periodistas.
Tere, como le llaman sus más allegados, defiende que el comunicador nunca cuelga las botas. O en este caso, el micrófono. “El informador lo es hasta que se muere”, asegura. Y recomienda a los jóvenes que se sientan atraídos por este oficio que “se dediquen a él solo si de verdad lo aman, porque si no les apasiona no van a aguantar el ritmo”. Un sabio consejo de quien dedicó tres décadas de su vida profesional a Radio Club Tenerife, la legendaria EAJ-43, que revolucionó y colocó en lo más alto Francisco Padrón García a principios de los años ochenta y en la que vivió sus mejores años profesionales como presentadora de informativos y magacines, redactora de exteriores, voz corporativa y locutora publicitaria.
De aquellos años en los que la radio tinerfeña marcaba el paso de la información, Teresa Alfonso se acuerda de un letrero que quedó grabado en su memoria: Para trabajar aquí no hace falta estar loco, pero ayuda. “Es que para entregar tantas horas a esta labor, sin mirar horarios porque la actualidad no nos daba tregua, había que estar un poco loco”, explica.
Además de la radio, que la atrapó en 1960 sin cumplir aún los 16 años en la emisora La Voz Isla de La Palma, Teresa Alfonso ha llenado su vida de libros (le gusta leer y ha escrito numerosos poemas y cuentos), de teatro (campo en el que ha representado papeles tan variopintos como los de campesina, monja, prostituta, criada y ama de llaves), de pintura (con 48 cuadernos, una decena de abanicos y con la ilusión de pintar ahora acuarelas) y de viajes por todo el mundo, algunos de ellos profesionales, como cuando le tocó cubrir de enviada especial a Brasil el hermanamiento entre Sao Paulo y La Laguna, ciudades unidas por el Padre Anchieta, o la presentación en Venezuela de varios festivales de folclore canario.
De su prodigiosa memoria no paran de brotar recuerdos relacionados con su trayectoria profesional, entre ellos el de un oyente que un día se le acercó para agradecerle su compañía desde Cadena Dial durante seis meses de convalecencia. “Esas cosas te llegan al alma, porque te das cuenta de que conectas de verdad con la gente; yo, cada vez que me ponía delante de un micrófono, me imaginaba a mi público: al taxista, conduciendo, a la señora haciendo de comer, a un paciente en un hospital…”.
La popular locutora mantiene intacta su vocación por informarse de lo que pasa en Canarias y en el mundo. Por la noche, antes de irse a la cama, repasa los periódicos digitales, escucha algún programa informativo en la radio y echa un vistazo al Canal 24 horas. “Los expertos dicen que no es muy recomendable porque no ayuda a conciliar el sueño, pero yo lo necesito antes de dormir”, afirma. Lo lleva en la sangre, como buena informadora que ha creado escuela.