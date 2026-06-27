AEMET pone en alerta a Canarias: 30 grados, viento muy fuerte y lluvias en el norte

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de una jornada de marcados contrastes el 28 de junio: repunte térmico en el interior, rachas de alisio localmente muy intensas y precipitaciones débiles en las vertientes norte.

El alisio y el calor marcarán la jornada del domingo 28 de junio en el archipiélago canario, según la AEMET.

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LO ESENCIAL Las temperaturas superarán los 30 grados en los interiores del archipiélago. Santa Cruz de Tenerife alcanzará una máxima de 28 grados y Las Palmas de Gran Canaria, 24. El viento alisio dejará rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. Los canales interinsulares registrarán fuerte marejada por la tarde.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha emitido su pronóstico para este domingo, 28 de junio, con una advertencia clara para el archipiélago canario: jornada de marcados contrastes con un repunte térmico que superará los 30 grados en los interiores, rachas de viento alisio localmente muy fuertes y lluvias débiles en las vertientes norte. La Agencia Estatal de Meteorología detalla, isla por isla, un escenario en el que el calor, el viento y la lluvia coincidirán durante las mismas horas en distintos puntos del archipiélago.

Qué temperatura alcanzará cada isla según la AEMET este domingo

Las dos capitales de provincia registrarán temperaturas bien diferenciadas. Santa Cruz de Tenerife llegará a los 28 grados de máxima, con una mínima de 22. Las Palmas de Gran Canaria se quedará en los 24 grados como techo, con idéntica temperatura mínima de 22 grados. El dato más llamativo lo deja el interior de las islas, donde los termómetros cruzarán la barrera de los 30 grados, una cifra inusual para finales de junio en zonas de medianía.

En Tenerife, la AEMET prevé que la nubosidad afecte al norte y nordeste de la isla durante las primeras horas del día, por debajo de los 1.500 metros de altitud, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. La tarde traerá amplios claros. Las temperaturas máximas subirán de forma ligera a moderada en las medianías del sur y del oeste, mientras que el alisio dejará rachas puntualmente muy fuertes por la tarde en la vertiente sureste y el extremo noroeste.

En Gran Canaria, el norte de la isla registrará cielos cubiertos por debajo de los 1.200 metros a primeras horas, con posibilidad de lloviznas. A medida que avance la mañana, la situación irá mejorando y los claros ganarán terreno. El viento de componente norte y noreste soplará con intervalos fuertes, especialmente por la tarde, lo que empeorará el estado del mar en los canales interinsulares, donde la AEMET advierte de fuerte marejada.

Para La Palma, La Gomera y El Hierro, el organismo meteorológico espera cielos nubosos a primeras horas con posibles lloviznas en las vertientes norte, con tendencia a despejado según avance la jornada. Los termómetros se mantendrán sin grandes cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en las cumbres. El viento soplará con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy intensas en los extremos sureste y noroeste de cada isla.

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La AEMET y el contexto de un verano que apunta a cálido y húmedo

El episodio de este domingo no llega de forma aislada. El delegado territorial de la AEMET ha explicado que la subida se debe a una situación anticiclónica persistente, aunque ha precisado que el alisio no se interrumpirá, lo que provocará que el aumento de las temperaturas sea una subida de carácter local. En esa misma línea, ha aclarado que el episodio será corto y que no podrá catalogarse como ola de calor, una distinción relevante en un archipiélago donde el viento de componente nordeste actúa como regulador térmico natural.

Para el conjunto del verano, la AEMET estima que existe una mayor probabilidad de que tanto las temperaturas como las precipitaciones estén por encima de la media climática en Canarias. Los modelos apuntan a una señal clara de calor al menos hasta mediados de julio. En cuanto a las lluvias, la probabilidad de que el verano sea más lluvioso de lo habitual afecta especialmente a las islas orientales, con una horquilla de entre el 50 y el 60 % según los datos de la agencia. Esta previsión no implica lluvias persistentes, sino una posible mayor frecuencia de tormentas y episodios convectivos a lo largo de los próximos meses.

Este contexto de verano cálido llega tras una primavera que la AEMET ha calificado como la más lluviosa desde que existen datos fiables, con precipitaciones que llegaron a ser tres veces superiores a lo normal en el archipiélago. El año hidrológico en curso se sitúa, de hecho, como el séptimo más húmedo desde 1961.

Para quienes tengan previsto acercarse a las cumbres de Tenerife o a zonas expuestas del noroeste y sureste de las islas montañosas, la AEMET recomienda extremar las precauciones ante las rachas de viento que podrían ser muy intensas durante las horas centrales y vespertinas de este domingo. Los usuarios que practiquen actividades náuticas deben prestar especial atención al estado del mar en los canales interinsulares, donde la fuerte marejada puede complicar la navegación por la tarde.

La previsión estacional de la AEMET apunta a que julio y agosto serán más cálidos y también más húmedos de lo habitual en Canarias. La agencia irá activando avisos específicos a medida que avance el verano, y sus alertas pueden consultarse en tiempo real a través de su web oficial y de la cuenta @AEMET_Canarias en la red social X.