La AEMET da su pronóstico del tiempo para Canarias: vuelve el «potaje meteorológico»

La AEMET prevé rachas de alisio fuertes o muy fuertes en Canarias este lunes con predominio de cielos nubosos en el norte y lloviznas de madrugada. Se amplían los avisos amarillos en gran parte del Archipiélago.

El alisio intenso este lunes traerá oleaje fuerte en costas noroeste y sureste de Canarias según la AEMET.

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LO ESENCIAL El alisio volverá con rachas fuertes o muy fuertes este lunes en Canarias según la AEMET. Habrá cielos nubosos en el norte de las islas sin descartar lloviznas de madrugada. La AEMET amplía los avisos amarillos en gran parte de Canarias por mal tiempo. En el mar se esperan rachas de noreste arreciando hasta fuerza 6 mar adentro en costas noroeste y sureste.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en Canarias una jornada marcada por el alisio ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste, acompañado de cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas durante las primeras horas del día. El organismo meteorológico señala que el resto del archipiélago disfrutará de cielos prácticamente despejados, aunque la inestabilidad del mar seguirá siendo notable con olas de hasta dos metros de altura.

Tras varios días de avisos amarillos activos en múltiples islas, la AEMET comienza a normalizar la situación. Los últimos avisos por fenómenos costeros adversos y fuertes rachas de viento se apagarán durante el fin de semana, dejando paso a condiciones más estables para la jornada de lunes. Sin embargo, la presencia del alisio seguirá marcando el carácter del tiempo, especialmente en las zonas donde el relieve canaliza los vientos hacia el sureste y noroeste.

En cuanto a la nubosidad, la AEMET indica que el norte de las islas montañosas registrará intervalos nubosos durante las primeras horas, con posibilidad de lloviznas en medianías durante la madrugada. A medida que avance la jornada, los cielos tenderán a despejarse. El resto de zonas del archipiélago permanecerá poco nuboso o completamente despejado a lo largo de toda la mañana y la tarde. La calima ligera seguirá presente en niveles altos, especialmente en la provincia oriental.

Vientos ocasionalmente fuertes y estado del mar según la AEMET

El régimen de vientos seguirá marcado por el alisio, que soplará ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. En las costas del suroeste de Tenerife, Gran Canaria y otras islas montañosas, dominarán las brisas locales, ofreciendo un respiro frente a la intensidad del viento en otras zonas. La AEMET advierte que aunque los avisos amarillos se retirarán, las condiciones seguirán siendo adversas en algunos puntos.

En el estado del mar, la AEMET prevé olas de hasta dos metros de altura procedentes del norte, lo que mantiene la marejada en niveles notables. El viento soplará del nordeste con fuerza moderada a fuerte, con posibilidad de que arrecié en algunos puntos de las costas isleñas y en los canales entre islas. Esta situación requiere precaución para quienes realicen actividades en el medio marino, especialmente en las vertientes norte y en aguas abiertas.

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Temperaturas moderadas y nubosidad variable según la AEMET

En cuanto a los termómetros, la AEMET prevé valores moderados para la jornada del lunes. En Tenerife, Santa Cruz registrará mínimas de 19 grados y máximas de 27 grados. En Gran Canaria, Las Palmas oscilará entre los 22 grados de mínima y los 26 de máxima. En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura mantendrán máximas cercanas a los 27 grados, con vientos del norte que arreciarán de forma moderada durante la tarde. En las islas menores como La Gomera y El Hierro, el descenso térmico será más pronunciado, especialmente en medianías y cumbres.

Este descenso térmico, combinado con la persistencia del alisio, marca la transición hacia condiciones más estables aunque aún variables. Los cielos mostrarán una estampa típica del alisio canario: poco nubosos en medianías y sur, con intervalos nubosos en las vertientes norte durante las primeras horas.

Quienes viajen por las carreteras de las islas montañosas deben tomar precaución ante posibles rachas fuertes en ciertas zonas, especialmente en pasos elevados y en las vertientes expuestas al alisio.

Para los ciudadanos canarios, esta jornada implica una mejora gradual tras días de restricciones derivadas de los avisos amarillos. El descenso en la intensidad de los fenómenos adversos permitirá una vuelta a la normalidad en actividades cotidianas, aunque con atención a los puntos donde la marejada siga siendo notable. Quienes planifiquen actividades al aire libre o desplazamientos entre islas deben mantenerse atentos a los cambios en el estado del mar y las rachas de viento en zonas expuestas. El acceso a información actualizada de la AEMET es fundamental para tomar decisiones informadas sobre actividades que requieran conocer las condiciones meteorológicas con precisión.

Los próximos pasos de seguimiento meteorológico se centrarán en monitorizar la evolución del alisio y el estado del mar durante toda la semana. La AEMET continuará emitiendo avisos según sea necesario a través de Meteoalerta, su canal oficial de comunicación de fenómenos adversos. Los ciudadanos pueden acceder a pronósticos detallados, avisos actualizados y datos climatológicos en la web de la agencia, donde también encontrarán información específica por municipios y litoral. Mantener consulta regular de estos canales oficiales permite anticipar cambios en las condiciones atmosféricas y actuar con la debida precaución.