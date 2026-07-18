La AEMET advierte de una segunda ola de «calor sahariano»: temperaturas de hasta 45 grados

La AEMET advierte de un episodio de calor extremo que afectará especialmente al sur peninsular y el interior a partir del 21 de julio. Las temperaturas alcanzarán máximas de hasta 45 grados en zonas de Andalucía.

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LO ESENCIAL La AEMET activa un aviso especial por una ola de calor que comenzará el próximo martes 21 de julio. Las temperaturas podrían superar los 45 grados de forma local en el tercio sureste peninsular. El episodio se extenderá como mínimo hasta el jueves 23 de julio, afectando especialmente al valle del Guadalquivir y Andalucía. La AEMET subraya el nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, recomendando extremar precaución en población vulnerable.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso especial por una nueva ola de calor que traerá temperaturas extremas a España a partir del próximo martes. El episodio meteorológico, que se extenderá hasta al menos el jueves 23 de julio, presentará un nivel de peligro importante en el tercio sureste peninsular, donde los termómetros podrán superar de forma puntual la barrera de los 45 grados. Canarias también formará parte de esta situación térmica adversa, con máximas que alcanzarán valores muy elevados en zonas de interior.

La configuración atmosférica que origina este evento es característica de los episodios extremos modernos. Una dorsal anticiclónica se instalará sobre la Península Ibérica, mientras que una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se sitúa al oeste. Este baile de altas y bajas presiones captura una masa de aire seco y recalentado procedente del norte de África, que queda atrapada bajo un sol de justicia. La AEMET subraya que esta combinación de factores genera un escenario de bloqueo atmosférico donde el aire cálido permanece estancado, impidiendo la circulación de masas de aire más fresco que puedan aliviar las temperaturas.

Zonas más afectadas y máximas esperadas según la AEMET

El epicentro de la intensidad térmica se concentrará en el tercio sureste peninsular, donde se esperan picos extremos. Durante el jueves 23, día de máxima intensidad, los registros oscilarán entre 42 y 44 grados en el sureste, rebasando localmente los 45 grados. En la cuenca del Genil y el valle del Guadalquivir, las máximas se moverán entre 41 y 43 grados. El valle del Ebro y las depresiones del nordeste registrarán valores entre 40 y 42 grados. La AEMET también ha incluido en el área de riesgo importante los valles pirenaicos y el interior de Mallorca.

Para Canarias, aunque el impacto será menor que en la Península, no será nulo. Según la AEMET, las islas orientales de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura continuarán bajo nivel naranja por temperaturas que podrán alcanzar los 39-40 grados en zonas del interior. El sur de Gran Canaria es particularmente vulnerable, con máximas previstas que superarán los 36 grados. Las noches también serán asfixiantes en el archipiélago: las mínimas no bajarán de 20 grados en muchas zonas, y en la vertiente sur de las islas orientales podrán mantenerse por encima de los 25 grados, generando noches tórridas que impiden el descanso reparador.

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Recomendaciones de la AEMET y grupos vulnerables

La AEMET ha emitido recomendaciones específicas ante este evento extremo. Subraya el nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, entre las 12 y las 18 horas, momento en el que las radiaciones solares son más intensas. Extremar la hidratación, permanecer en lugares protegidos del sol el máximo tiempo posible, y usar climatización (ventiladores, aire acondicionado) son medidas básicas. El Gobierno de Canarias mantiene activo su Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención frente al Calor, que calcula diariamente el nivel de riesgo para la salud en distintas zonas del archipiélago.

Los colectivos más vulnerables merecen atención especial: personas mayores, menores de edad, pacientes con patologías crónicas y trabajadores que realizan actividad física al aire libre enfrentan el mayor riesgo de golpes de calor y complicaciones relacionadas. Vigilar a vecinos mayores que viven solos, asegurar que los menores permanezcan en espacios frescos, y proteger a los trabajadores externos con pausas obligatorias son medidas que las administraciones y empleadores deben reforzar durante estos episodios.

El riesgo de incendios forestales se dispara en este contexto. La combinación de calor extremo, baja humedad relativa y viento puede generar focos de rápida propagación. Comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y zonas del interior de Galicia mantienen restricciones específicas. En Canarias, el riesgo también es elevado en Gran Canaria, donde la inversión térmica baja retiene el calor y reseca la vegetación, multiplicando la vulnerabilidad frente a cualquier foco ígnea.

La AEMET actualiza sus previsiones a diario y advierte que los avisos podrán ampliarse conforme avance el episodio. Las temperaturas más extremas se esperan entre el martes y el jueves, con posibilidades de que el fenómeno se prolongue hasta el viernes con descensos graduales. El organismo recomienda a la población consultar su web oficial (www.aemet.es) para acceder a avisos actualizados cada seis horas, mapas interactivos de riesgo y recomendaciones específicas por provincia. Asimismo, las autoridades autonómicas mantienen canales de información abiertos para alertas de emergencia ante casos graves de insolación o complicaciones relacionadas con el calor extremo.