La AEMET anuncia más calor en Canarias: máximas de más de 40 grados esta semana

La AEMET prevé que el calor disminuya de forma progresiva a partir del lunes, aunque en el interior seguirá habiendo temperaturas elevadas durante varios días más.

Tasarte, Gran Canaria, registró 42,6 grados el 4 de agosto según la AEMET, el máximo de España durante la ola de calor.

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LO ESENCIAL Tasarte, en Gran Canaria, registró 42,6 grados el 4 de agosto, el punto más caluroso de España. La AEMET prevé máximas que superan los 40 grados hasta el lunes en zonas altas de Gran Canaria. El descenso significativo de temperaturas no llegará hasta después del martes. El Gobierno de Canarias elevó a alerta máxima la situación en Gran Canaria desde el 3 de agosto.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por calor intenso en todo el Archipiélago de Canarias mientras se espera hasta el lunes para que las temperaturas comiencen a descender. Tasarte, en Gran Canaria, se convirtió el martes en el punto más caluroso de toda España con 42,6 grados registrados por la estación de la AEMET, consolidando a Canarias como el epicentro de esta ola de calor que ha puesto en alerta máxima a las autoridades.

El episodio de temperaturas extremas alcanzó su punto crítico el pasado domingo, cuando la AEMET predijo máximas superiores a 40 grados en Gran Canaria, con noches en las que los termómetros apenas bajaban de 28 grados en las zonas más afectadas. Las vertientes sur, este y oeste de la isla grancanaria han permanecido bajo aviso naranja desde hace días, una situación que la AEMET ha extendido hasta el miércoles en gran parte del Archipiélago.

Según la AEMET, se han registrado valores superiores a los 40 grados en amplias zonas de Gran Canaria y Fuerteventura, especialmente en Maspalomas y San Bartolomé de Tirajana, donde los termómetros alcanzaron los 36,5 grados antes de las diez de la mañana. En el resto de islas montañosas, la AEMET en Canarias ha confirmado máximas de 32 a 35 grados en medianías y cumbres orientadas al sur. La presencia de calima en altura ha intensificado la sensación térmica en buena parte del territorio.

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Cuándo remitirá el calor según la AEMET

El organismo ha comunicado que la AEMET prevé un descenso térmico progresivo a partir del lunes, aunque no significará el final inmediato del calor. El calor perderá intensidad de forma gradual, pero en zonas del interior, medianías y cumbres podrían mantenerse valores superiores a los habituales durante los días posteriores. Canarias transitará hacia un ambiente notablemente más soportable, aunque las temperaturas seguirán siendo propias de la estación estival en el Archipiélago.

La AEMET ha aclarado que, aunque la ola de calor comience a ceder el lunes, las condiciones no serán frías. Los avisos continuarán activos hasta el miércoles en la mayoría de islas, con máximas que rondarán los 34 a 37 grados en medianías y cumbres. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan máximas de 34 grados en el este y sureste, mientras que en Tenerife se mantienen avisos naranja que afectan principalmente a medianías.

Riesgo extremo de incendios forestales y recomendaciones de la AEMET

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta máxima por incendios forestales en Gran Canaria debido al episodio prolongado de calor, con índices de peligro extremo en todo el Archipiélago. La AEMET también ha activado avisos amarillos por viento en varias islas, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, lo que incrementa aún más el riesgo de propagación de fuegos, todas las recomendaciones están en la web oficial del Gobierno de Canarias.

Los cielos permanecerán en general despejados durante todo el episodio, con solo intervalos nubosos en costas durante la madrugada y primeras horas del día. Durante los próximos días no se esperan lluvias significativas, aunque no se descarta que crezcan nubes de evolución en zonas de montaña que podrían originar tormentas aisladas de intensidad fuerte en algunos puntos. La AEMET recomienda extremar precauciones, limitar la actividad al aire libre en horas centrales del día y mantenerse hidratado constantemente. Los avisos se emiten con solo 48 horas de antelación, por lo que podrían ampliarse según evolucione la situación meteorológica en los próximos días.