AEMET dispara la alerta en Canarias: ascenso térmico desde hoy y verano adelantado a la vista

La previsión AEMET Canarias de esta semana arranca con tiempo primaveral y un ascenso térmico que se notará en todo el archipiélago, según el parte difundido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada de este lunes 4 de mayo se presenta con cielos poco nubosos en general, salvo intervalos matinales en zonas del norte y este de las islas y en el oeste de Lanzarote, mientras la nubosidad alta llegará por la tarde-noche.

Las máximas se moverán entre los 20 y los 26 grados en costas, con viento alisio moderado en las islas orientales y de componente este en las occidentales. En las cumbres de Tenerife soplará el suroeste moderado, según la previsión oficial.

«Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso», confirma la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología para esta semana en Canarias.

Previsión AEMET por islas para hoy en Canarias

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife: intervalos nubosos en norte y este por la mañana y poco nuboso en el resto, con nubosidad de evolución en el interior por la tarde. Viento de componente este flojo, especialmente vespertino. Temperaturas entre 17 y 23 grados.

La Palma: intervalos nubosos más compactos por la tarde, donde aparecerá nubosidad de evolución, sin descartar rachas fuertes en el extremo noroeste. Termómetros entre 16 y 22 grados en la capital.

La Gomera: intervalos nubosos en el norte y sur, poco nuboso o despejado en el resto. Máximas entre 20 y 25 grados y viento de componente este flojo.

El Hierro: cielos poco nubosos o despejados por la mañana y nubes de evolución al mediodía, con temperaturas agradables y viento de componente este flojo.

Provincia de Las Palmas

Gran Canaria: cielos poco nubosos o despejados salvo en el norte y noreste, con intervalos nubosos y alisio acelerándose en zonas expuestas. Capital entre 18 y 22 grados.

Fuerteventura: intervalos nubosos matinales en el norte y este, despejado en el resto. Alisio moderado y máximas de 20 a 25 grados.

Lanzarote: nubes bajas en norte, este y oeste durante la primera mitad del día, poco nuboso en el resto. Arrecife oscilará entre 16 y 23 grados.

La Graciosa: intervalos nubosos más compactos por la mañana, con alisio moderado y máximas de 17 a 23 grados en Caleta de Sebo.

El aviso de fondo: un trimestre más cálido en Canarias

La fotografía de hoy se enmarca en una previsión más amplia. La AEMET advierte de que mayo, junio y julio tienen un 40 % de probabilidad de ser más cálidos de lo habitual en el archipiélago, con un 35 % de escenario «normal» y solo un 25 % de probabilidad de un trimestre más fresco que la media.

La referencia comparativa es el periodo 1991-2020. Si la previsión se cumple, las desviaciones positivas en municipios como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre uno y tres grados por encima de la media histórica, según los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Este escenario de la AEMET podría amplificarse cuando se sumen episodios de calima o entrada de polvo en suspensión, especialmente notables en costas y medianías. La meteorología, sin embargo, sigue siendo dinámica: no se descartan danas o entradas de aire atlántico que refresquen el ambiente de manera puntual.

En el capítulo de precipitaciones, AEMET reconoce que «las incertidumbres son muy altas» para los próximos meses. Aun así, los modelos apuntan en Canarias a un 40 % de probabilidad de trimestre más lluvioso de lo normal, frente al 25 % de un escenario seco.

Esto podría traducirse en lluvias intensas pero breves, típicas de la inestabilidad primaveral, que aliviarían momentáneamente la sensación térmica sin compensar el déficit hídrico estructural de las islas. La vigilancia, en cualquier caso, sigue activa según la AEMET.