AEMET activa la alerta: la ola de calor en Canarias ya tiene fecha de llegada

La AEMET confirma el inicio de un episodio cálido extremo desde el 29 de julio que afectará principalmente a Gran Canaria, Tenerife y otras islas, con temperaturas máximas que rozarán o superarán los 40 grados en vertientes sur.

Un termómetro marca temperaturas extremas durante la ola de calor que afectará a Canarias desde el miércoles 29 de julio.

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LO ESENCIAL La AEMET ha emitido un aviso especial por ola de calor desde el miércoles 29 de julio hasta al menos el domingo 2 de agosto. En Canarias se prevén temperaturas máximas de 37 a 38 grados en zonas interiores, con riesgo de alcanzar 39 a 40 grados en vertientes sur. Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife serán las islas más afectadas por este episodio de calor extremo. La AEMET sitúa el riesgo de incendios forestales en valores muy altos o extremos durante todo el período.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos que advierte de una nueva ola de calor en Canarias a partir del miércoles 29 de julio, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 37 y 38 grados en zonas interiores y medianías de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. En algunos puntos, especialmente en las vertientes sur, los termómetros no descartarán rebasar los 39 a 40 grados. El episodio se prolongará al menos hasta el domingo 2 de agosto, sin descartar extensión durante la siguiente semana.

La entrada de aire cálido y subsidente causada por un patrón anticiclónico provocará un desplome de la capa de humedad, dando paso a un ascenso térmico pronunciado y a la entrada de calima (polvo en suspensión) en cotas altas y medianías de las islas. A las temperaturas máximas se sumará la falta de refrescamiento nocturno, con noches tropicales donde los termómetros se mantendrán inusualmente elevados en grandes áreas del territorio insular.

Territorios más afectados y cronología del episodio según la AEMET

El repunte notable de temperaturas en el archipiélago de Canarias comenzará el miércoles 29 de julio en las medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En esta última isla, los mercurios superarán los 37 grados en zonas de valle desde la primera jornada del aviso, especialmente en las medianías orientadas al sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda y zonas de cumbre.

A partir del jueves 30 de julio y durante todo el fin de semana, el calor se intensificará y se extenderá con fuerza hacia las islas orientales, según ha indicado la AEMET. Gran Canaria registrará máximas de entre 37 y 38 grados de forma generalizada en zonas interiores y medianías, mientras que Fuerteventura alcanzará los 37 a 38 grados en puntos del interior a partir del viernes 31. En las medianías de la vertiente sur de Gran Canaria no se descarta alcanzar picos puntuales de entre 39 y 40 grados. La Palma y Tenerife mantendrán registros muy elevados en sus vertientes sur y medianías, donde también se prevén temperaturas extremas sostenidas.

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El fin de semana (1 y 2 de agosto) los modelos contemplan que el calor extremo persistirá, superando de nuevo los 37-38 grados en el interior de Fuerteventura y en la vertiente sur de Gran Canaria. Las capitales portuarias, como Las Palmas de Gran Canaria (con máximas de 26 grados) y Santa Cruz de Tenerife (máximas de 30 grados), experimentarán temperaturas más moderadas gracias a la influencia del mar, aunque también sufrirán el incremento térmico general.

Factores secundarios: calima, riesgo de incendios y recomendaciones de la AEMET

El descenso de la capa húmeda combinado con el ambiente sofocante favorecerá la entrada de calima (polvo sahariano) por encima de esa franja, lo que puede complicar la calidad del aire en cotas altas y medianías. La AEMET ha advertido de que el índice de peligro de incendios alcanzará valores muy altos o extremos en la mayor parte del archipiélago.

El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Emergencias, ha instado a la población a extremar las medidas de autoprotección durante todo el episodio que ha alertado la AEMET. Las recomendaciones incluyen permanecer en lugares frescos durante las horas centrales del día, beber abundante agua incluso sin sensación de sed, evitar esfuerzos físicos intensos entre las 11:00 y las 20:00 horas, y vigilar especialmente a menores de edad, ancianos y personas con enfermedades crónicas. También se recomienda mantener las ventanas cerradas durante el día para aislar el calor, bajar persianas en ventanas donde toca el sol directo, y abrir las ventanas durante la noche para refrescar el hogar.

Se prevé una superación de los umbrales de temperatura en zonas de meteosalud, aumentando el riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud, especialmente en población sensible y vulnerable.

La población puede consultar la evolución del aviso, las previsiones meteorológicas detalladas y las temperaturas actualizadas en tiempo real a través del sitio oficial de la AEMET. El Cabildo de Lanzarote ha pedido a los ciudadanos extremar las precauciones ante la previsión de temperaturas de hasta 36 grados y riesgo extremo por radiación ultravioleta, recordando llamar al 112 en caso de emergencia.