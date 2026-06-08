Bomberos de Tenerife extinguen un incendio de varios vehículos en La Laguna

El aviso fue recibido a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112

Bomberos de Tenerife con base en el parque de La Laguna fueron activados esta madrugada, sobre las 3:30 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para extinguir un incendio que afectaba a varios vehículos estacionados en la calle Patrona de Canarias, en La Laguna.

Llegados al lugar, comprobaron que había tres vehículos incendiados, dos de ellos totalmente calcinados. Por lo que procedieron a extinguir las llamas, evitando que alcanzará al resto de coches que se encontraban estacionados. En la intervención también estuvieron presentes la Policía Nacional, la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Efectivos del parque de Santa Cruz fueron requeridos ayer, sobre las 19:00 horas, para rescatar a una persona herida en el muelle deportivo de Radazul, en El Rosario. Una vez en el lugar, junto con el personal sanitario del SUC lo asistieron, inmovilizaron y transfirieron hasta la ambulancia. También estuvo presente la Policía Local.

En El Sauzal, un incendio en una casa terrera requirió la intervención de bomberos del parque de La Laguna ayer, sobre las 16:00 horas. En el aviso se alertaba de que no había personas en su interior, pero sí animales. Llegados al lugar, verificaron que la Guardia Civil había podido rescatar a dos animales, por lo que procedieron a la extinción de las llamas localizadas en la cocina y rescataron a un tercer animal. También acudió la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Bomberos del Consorcio con base en Güímar fueron solicitados el sábado para extinguir un fuego de rastrojos en una huerta próxima a una vivienda en el municipio de Güímar. En el servicio estuvieron presentes la Policía Local y la Guardia Civil.

En Adeje, un incendio en un vehículo que circulaba por la avenida Playa Paraíso requirió la intervención de efectivos del parque de Guía de Isora el sábado al mediodía. Acudió la Policía Local.

También bomberos del Consorcio con base en San Miguel fueron activados en la tarde del viernes para extinguir un fuego en un vehículo que circulaba por la TF-65, en el término municipal de San Miguel. La Policía Local estuvo presente.