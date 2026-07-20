Canarias aprueba la Hipoteca Joven que financia hasta el 95% de la primera vivienda: requisitos y cuándo se podrá pedir

El Gobierno de Canarias aprueba el programa que permite a jóvenes de 18 a 40 años financiar hasta el 95% de su primera vivienda, reduciendo drásticamente el ahorro inicial necesario.

El programa Hipoteca Joven permite a jóvenes canarios financiar hasta el 95% de su primera vivienda con aval del Gobierno autonómico.

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LO ESENCIAL El decreto de la Hipoteca Joven Canaria ha sido aprobado definitivamente tras obtener el dictamen favorable del Consejo Consultivo. Jóvenes de 18 a 40 años pueden financiar hasta el 95% de la primera vivienda, frente al 80% habitual de los bancos. La vivienda no puede superar 250.000 euros de precio de adquisición, sin incluir impuestos ni gastos. El patrimonio neto del solicitante no podrá exceder los 150.000 euros y los ingresos no podrán superar cinco veces el IPREM.

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El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el Programa de Hipoteca Joven, una medida diseñada para facilitar el acceso a la primera vivienda a los residentes canarios de entre 18 y 40 años, así como a familias numerosas y monoparentales. El programa permitirá que las entidades financieras adheridas ofrezcan una financiación hipotecaria de hasta el 95% del valor de la vivienda, frente al 80% habitual del mercado.

Es una de las medidas más significativas aprobadas por el Ejecutivo canario en materia de vivienda durante los últimos años y responde al principal obstáculo económico que hoy enfrenta la mayor parte de los jóvenes canarios que quieren comprar: la dificultad de ahorrar el 20% inicial más los gastos derivados de la compraventa.

El decreto que regula la nueva iniciativa ha recibido ya el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias y entrará en vigor formalmente una vez se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Sin embargo, la puesta en marcha efectiva del programa está pendiente de un paso operativo importante: la firma de los convenios de colaboración con las entidades financieras, sin los cuales no se podrán tramitar las solicitudes reales. Desde el Gobierno de Canarias confían en cerrar estos convenios durante el verano, aunque el ritmo dependerá de las propias entidades bancarias interesadas en adherirse al programa.

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Quién puede solicitar la Hipoteca Joven y qué requisitos hay que cumplir

Los potenciales beneficiarios del Programa de Hipoteca Joven de Canarias deberán cumplir una serie de requisitos económicos, patrimoniales y de residencia claramente definidos en el decreto aprobado por el Gobierno canario.

El primer requisito es de edad: pueden acceder al programa las personas de entre 18 y 40 años, ampliándose el acceso también a familias numerosas y familias monoparentales, independientemente de la edad del titular en estos dos casos específicos, en línea con la política de protección familiar del Gobierno canario. El segundo requisito es la residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud, un criterio pensado para evitar que la ayuda se destine a personas sin arraigo real en el archipiélago.

El tercer requisito es no ser titular de otra vivienda en el momento de la solicitud, dado que el programa está expresamente dirigido a la compra de la primera vivienda. El cuarto requisito es el compromiso de que el inmueble adquirido se destine a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años, evitando así el uso de la ayuda para inversión o alquiler vacacional.

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El quinto requisito son los límites patrimoniales y de renta: el patrimonio neto del solicitante no podrá superar los 150.000 euros y sus ingresos no podrán superar cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), un umbral que se sitúa aproximadamente en los 42.000-45.000 euros anuales según el IPREM vigente. Por último, la vivienda adquirida tendrá que estar situada en las islas y no podrá superar los 250.000 euros de precio total, incluyendo tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.

El Programa de Hipoteca Joven aprobado por el Gobierno de Canarias permitirá a los beneficiarios financiar hasta el noventa y cinco por ciento del valor de la vivienda, aportando únicamente el cinco por ciento restante más los gastos de compraventa, frente al veinte por ciento habitual que exigen actualmente las entidades financieras.

Cómo funcionará el programa y cuándo se podrá solicitar

El funcionamiento operativo del Programa de Hipoteca Joven se basa en un modelo rotatorio: a medida que las hipotecas se van concediendo, el fondo se va consumiendo, pero una vez los beneficiarios comienzan a pagar sus cuotas mensuales, el fondo se va reponiendo progresivamente. Esta lógica financiera está pensada para que la iniciativa pueda mantenerse activa durante muchos años y que miles de jóvenes canarios puedan beneficiarse de ella a lo largo del tiempo, no solo la generación actual de solicitantes iniciales.

La tramitación de las solicitudes se hará a través de las entidades financieras adheridas al convenio, no directamente en las oficinas del Gobierno de Canarias. Esto significa que los interesados deberán acudir a los bancos o cajas que hayan firmado el acuerdo con el Ejecutivo autonómico para gestionar su solicitud de hipoteca en los términos previstos por el programa. Desde el Gobierno canario se ha confirmado que ya hay entidades interesadas en firmar los convenios, y se espera cerrar el proceso durante los meses de verano. El calendario exacto para poder comenzar a solicitar las hipotecas dependerá, por tanto, del ritmo de negociación con las entidades financieras y de la publicación oficial del decreto en el BOC.

El nuevo programa se enmarca dentro del paquete de medidas urgentes en materia de vivienda impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para hacer frente a la crisis habitacional del archipiélago, uno de los mayores retos socioeconómicos de las islas en la actualidad. Otras iniciativas complementarias aprobadas recientemente incluyen el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, orientado a agilizar la disponibilidad de suelo y acelerar el desarrollo de nuevas promociones residenciales; el decreto que simplifica la tramitación de licencias urbanísticas, y la reforma de la normativa de adjudicación de viviendas protegidas.

En conjunto, el Ejecutivo canario apuesta por un conjunto de medidas que combinen la ampliación de la oferta residencial y la facilitación del acceso económico a la primera vivienda, especialmente para los perfiles jóvenes que se encuentran hoy más presionados por los precios del alquiler y de la compra en el archipiélago. Toda la información oficial actualizada estará disponible en el portal del Gobierno de Canarias y en la web de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad conforme se vayan cerrando los convenios con las entidades financieras.