Más de 40 grados en Canarias: la ola de calor extrema que azota el Archipiélago con este pronóstico de la AEMET

La AEMET confirma temperaturas máximas que alcanzan o superan los 40 grados en las vertientes sur de las islas. El episodio se prolongará al menos hasta el 2 de agosto, con riesgo extremo de incendios forestales en todo Canarias.

Termómetro que marca valores extremos durante la ola de calor que azota Canarias con temperaturas superiores a 40 grados en las vertientes sur.

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LO ESENCIAL Temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados en vertientes sur de Canarias. El episodio comenzó el 29 de julio y se mantendrá hasta al menos el 2 de agosto. Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife son las islas más afectadas por este cuarto episodio de calor del verano. Riesgo extremo de incendios forestales en todo el Archipiélago por la combinación de calor, baja humedad y viento.

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La cuarta ola de calor del verano mantiene Canarias bajo un estrés térmico sin precedentes. Temperaturas que rozan o superan los 40 ºC se registran en múltiples puntos del archipiélago, especialmente en las vertientes sur de las islas, generando una situación de riesgo extremo que afecta tanto a la población como a los ecosistemas forestales.

Gran Canaria encabeza la lista de territorios más castigados en Canarias, con máximas previstas entre 37 y 38 grados en zonas interiores y posibilidad de superar los 40 grados en las cotas más bajas. Fuerteventura y Lanzarote también sufren intensidad extrema. El fenómeno, que comenzó el miércoles 29 de julio, se prolongará al menos hasta el domingo 2 de agosto, con una probabilidad elevada de que se extienda durante la siguiente semana si los modelos de predicción se mantienen estables.

Lo que hace particularmente preocupante este episodio no es solo la intensidad diurna, sino la persistencia del calor durante las horas nocturnas. Las noches tropicales aquellas en las que la temperatura mínima no desciende por debajo de 25 ºC se prevén en amplias zonas del archipiélago. Esto impide que el cuerpo y las infraestructuras se recuperen del estrés térmico, prolongando el riesgo de golpes de calor y agravando el malestar general de la población.

Origen y mecanismo meteorológico de la ola de calor en Canarias

El origen de este episodio es bien identificado: una masa de aire cálido y seco procedente del continente africano ha ingresado en el archipiélago de Canarias, acompañada de una inversión térmica baja que atrapa el aire más caliente cerca de la superficie. Esta inversión térmica, situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre 500 y 700 metros en las islas occidentales, desciende progresivamente, favoreciendo un ambiente extremadamente cálido y seco en medianías y zonas altas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un segundo aviso especial para Canarias, confirmando la magnitud del evento. El descenso progresivo de la capa húmeda provoca la entrada de calima —partículas de polvo sahariano— que reduce la calidad del aire en zonas de montaña. La combinación de viento sur, baja humedad y elevadas temperaturas sitúa el nivel de peligro de incendios forestales en valores extremos en todo el archipiélago, lo que ha obligado al Gobierno de Canarias a activar protocolos específicos de emergencia.

Medidas de protección y recomendaciones en Canarias

El Gobierno de Canarias ha coordinado la activación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), pasando de prealerta a alerta en múltiples territorios. Esta activación obliga a cabildos y ayuntamientos a poner en marcha restricciones operativas en áreas forestales, prohibición de quemas agrícolas, limitaciones en el uso de maquinaria que pueda generar chispas y cierre preventivo de senderos de alta vulnerabilidad.

Las autoridades sanitarias insisten en extremar la precaución con los colectivos de mayor riesgo: personas mayores, menores de edad, mujeres gestantes y pacientes con enfermedades crónicas. Las recomendaciones incluyen mantenerse en lugares frescos durante las horas centrales del día, beber agua abundante incluso sin sensación de sed, evitar esfuerzos físicos intensos entre las 11:00 y las 20:00 horas, y permanecer en espacios ventilados o con climatización.

Se recomienda reducir la actividad física en el exterior, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas, y vigilar especialmente a menores y ancianos. En caso de detectar humo o incendio, la población debe contactar inmediatamente con el teléfono de emergencia 112.

La AEMET mantiene actualizadas sus predicciones meteorológicas en su web oficial, donde es posible consultar avisos específicos por municipio e isla en Canarias. El organismo estatal realizará un seguimiento continuo de la situación, pudiendo elevarse el nivel de activación o modificarse el ámbito territorial según las actualizaciones de las predicciones y los avisos emitidos. La duración prevista del episodio y su intensidad justifican que la población se mantenga informada a través de los canales oficiales de emergencias y meteorología.