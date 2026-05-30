Canarias refuerza su ofensiva en Bruselas contra las tasas ETS al transporte marítimo

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, han mantenido este lunes una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, para trasladarles las conclusiones de los encuentros celebrados la pasada semana en Bruselas con las distintas direcciones generales de la Comisión Europea en relación con la aplicación del sistema ETS al transporte marítimo.

Durante la reunión, ambos presidentes portuarios informaron al jefe del Ejecutivo autonómico y al consejero del ramo de la creciente preocupación existente en las regiones ultraperiféricas europeas por el impacto que las tasas ETS tienen sobre la competitividad y la conectividad de sus puertos.

En esta línea, Beatriz Calzada y Pedro Suárez señalaron que “Canarias no puede afrontar en igualdad de condiciones una regulación diseñada desde la realidad continental europea, porque nuestra dependencia del transporte marítimo afecta directamente al abastecimiento, a la conectividad y al coste de vida de la ciudadanía. Por eso es fundamental que Europa entienda que las regiones ultraperiféricas necesitan un tratamiento específico que garantice su competitividad y cohesión territorial”.

En este contexto, trasladaron a Fernando Clavijo la decisión adoptada por todos los puertos de las regiones ultraperiféricas de España, Francia y Portugal de asociarse para actuar de manera coordinada ante las instituciones europeas y defender una posición común frente a la aplicación del sistema de comercio de emisiones, reforzando así la presión institucional en Bruselas con una estrategia conjunta.

Asimismo, los responsables portuarios insistieron en la necesidad de que los presidentes de los gobiernos de las distintas regiones ultraperiféricas continúen implicándose directamente en la interlocución con Europa, dada la dimensión estratégica que esta cuestión tiene para los territorios insulares.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recogió esta petición y reiteró su compromiso de seguir defendiendo ante las instituciones europeas la excepcionalidad de Canarias y la necesidad de que el archipiélago quede exento de la aplicación de las tasas ETS.

Con todo, Clavijo se comprometió a seguir trabajando conjuntamente con las dos autoridades portuarias canarias en una hoja de ruta común que permita seguir trasladando a Europa el impacto que tendría esta medida sobre Canarias, especialmente en materia de costes logísticos, conectividad marítima y riesgo de desvío de tráficos hacia puertos de terceros países no sujetos a estas tasas.

Las autoridades portuarias agradecieron al presidente su respaldo mostrado durante los últimos meses y destacaron la unidad existente entre todos los puertos de las regiones ultraperiféricas europeas frente a una regulación que consideran especialmente perjudicial para regiones alejadas, fragmentadas y altamente dependientes de la conectividad marítima.