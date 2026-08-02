El lugar de Canarias donde Pedro Sánchez comienza sus vacaciones con dispositivo de seguridad reforzado

El presidente del Gobierno llega a la residencia oficial de La Mareta en Canarias, donde permanecerá hasta finales de agosto con su familia bajo medidas especiales de protección.

Pedro Sánchez llega a la residencia oficial de La Mareta en Costa Teguise, Lanzarote, para iniciar sus vacaciones de verano.

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LO ESENCIAL Sánchez aterrizó a las 13:07 horas en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote. Se aloja en la residencia oficial de La Mareta en Costa Teguise, donde permanecerá hasta finales de agosto. Capitanía Marítima de Las Palmas ha establecido zona de exclusión a la navegación hasta el 24 de agosto. Viaja en avión Falcon del Ejército del Aire junto a su familia.

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Pedro Sánchez ha iniciado este sábado sus vacaciones de verano en Canarias, concretamente en Lanzarote, donde se alojará en la residencia oficial de La Mareta, ubicada en la localidad turística de Costa Teguise. El presidente del Gobierno español llegó al aeropuerto César Manrique poco después del mediodía y fue trasladado al complejo residencial, marcando el comienzo de un descanso que se prolongará hasta finales de agosto.

El vuelo de Sánchez aterrizó a las 13:07 horas (hora canaria) a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire. Aproximadamente media hora después, alrededor de las 13:30, accedió en furgoneta al recinto de La Mareta, completando así una jornada que cierra una intensa agenda institucional. En los días previos a su partida hacia Canarias, el presidente ha estado pendiente de asuntos de Estado de considerable relevancia, incluyendo la evolución de los incendios forestales en la península y la presión migratoria en Ceuta, donde realizó una visita oficial el viernes anterior.

La elección de Lanzarote como destino de asueto no es nueva. Desde 2020, Sánchez ha convertido la isla en su refugio habitual para distintos periodos de descanso: en verano, pero también en Semana Santa y Navidad. La residencia de La Mareta, gestionada por Patrimonio Nacional, es el alojamiento elegido en cada una de estas ocasiones, una propiedad que la Casa del Rey puso a disposición de la institución en 2015. El complejo ha acogido a numerosos jefes de Estado o de Gobierno: desde los cancilleres alemanes Helmut Kohl y Gerhard Schröder, hasta el presidente de la URSS Mijail Gorbachov, pasando por presidentes españoles anteriores como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Medidas de seguridad y dispositivo especial en Canarias

El arribo del presidente a Lanzarote ha activado un dispositivo de seguridad específico para proteger tanto al jefe del Ejecutivo como a su familia durante estas semanas de descanso en Canarias. La Capitanía Marítima de Las Palmas ha decretado una zona temporal de exclusión a la navegación frente a la costa del municipio de Teguise desde el sábado 2 de agosto hasta el 24 de agosto. Esta restricción es una medida de protección del perímetro de la residencia presidencial y forma parte de los protocolos habituales para garantizar la seguridad de las autoridades de máximo nivel.

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Además del dispositivo de seguridad marítima, se ha activado un esquema de protección terrestre que incluye vigilancia reforzada de la zona. Patrimonio Nacional, responsable del mantenimiento de la residencia, había renovado recientemente el contrato de seguridad del complejo mediante un procedimiento de urgencia. La empresa madrileña Clece Seguridad S.A. ha sido adjudicataria del nuevo contrato de vigilancia de La Mareta para los próximos doce meses, con un presupuesto de 266.094,13 euros para el ejercicio completo.

Descanso sin desconexión total: la agenda política continúa en Canarias

Aunque Sánchez se toma estas semanas como período vacacional, su estancia en la isla no implicará una desconexión total de los asuntos de Estado. Según fuentes oficiales, el presidente mantendrá una supervisión constante de la actualidad política nacional durante su permanencia en Lanzarote. Este modelo de vacaciones con agenda activa es frecuente en los gobiernos contemporáneos, permitiendo que el jefe del Ejecutivo disfrute de un descanso relativo mientras permanece informado de las cuestiones críticas que puedan surgir.

En visitas anteriores a Lanzarote, Sánchez ha aprovechado para disfrutar de la oferta cultural de la isla. En 2023, visitó el Mercado Artesanal de Haría acompañado por el cineasta Alejandro Amenábar. Un año después, repitió la experiencia en la misma zona con su esposa Begoña Gómez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Estas actividades, aunque discretas, muestran cómo el presidente equilibra el descanso personal con encuentros informales de carácter institucional durante su estancia en Canarias.

El viaje del presidente a la isla canaria también refleja la importancia estratégica que Lanzarote y el archipiélago en general tienen para la administración central. Canarias sigue siendo un territorio de relevancia política y económica en la agenda gubernamental, especialmente en lo relativo a migraciones, turismo y desarrollo sostenible. La presencia regular de Sánchez en la región subraya ese compromiso político con las islas, más allá de consideraciones de descanso personal.