Dr. Carles Mallol: el mejor ginecólogo en Figueres

El Dr. Carles Mallol se ha consolidado como referente en ginecología en el Alt Empordà, atrayendo pacientes de toda Cataluña hasta Figueres por su formación especializada, su trato humano y una consulta equipada con tecnología de diagnóstico avanzada

Que pacientes lleguen desde cualquier parte de Catalunya a Figueres para una revisión ginecológica dice mucho. No es lo habitual. Cuando alguien hace ese desplazamiento, no es por falta de opciones más cercanas. Es porque alguien de confianza le ha recomendado a un médico concreto y ha decidido que vale la pena el viaje. Eso es lo que está ocurriendo con el Dr. Carles Mallol, ginecólogo de referencia en Figueres

Su consulta en Noumèdic, en el Carrer Nou, 63 , – 65, 1 3, 17600 Figueres, Girona, recibe a pacientes de puntos muy distintos de toda la región. Entre los motivos destaca, por encima de todo, la combinación de una gran formación académica y una forma de trabajar que transmite seguridad desde la primera visita, a lo que se suma una tecnología de diagnóstico que pocas consultas privadas ofrecen.

Así, la ginecologia figueres tiene en el Dr. Mallol a uno de sus especialistas más reconocidos. Con cuatro másteres que abarcan desde la metodología de investigación clínica hasta la cirugía endoscópica ginecológica, su trayectoria refleja una apuesta continuada por la formación que se traduce en una atención más precisa y resolutiva para sus pacientes.

Una formación que marca la diferencia

La ginecología es una especialidad amplia. Abarca la salud reproductiva, el embarazo, la patología oncológica, la cirugía, la menopausia y la salud sexual. Para trabajar con solvencia en esos territorios hace falta algo más que la especialidad básica, y el Dr. Mallol lo ha trabajado durante décadas formándose de la mano de instituciones de referencia. En concreto, el ginecólogo cuenta con los siguientes másteres:

Máster en Metodología para la Investigación Epidemiológica, Operacional y Clínica, OMS/CLAP, Montevideo

Máster en Mastología, Escuela Argentina de Mastología, Buenos Aires

Máster en Cirugía Endoscópica Ginecológica, Universidad de Barcelona

Máster en Actualización Profesional para Ginecólogos, Institut de Formació Contínua, Universidad de Barcelona

Curso de entrenamiento en emergencias obstétricas mediante simulación controlada, Servizo Galego de Saúde, A Coruña

Gracias a todos estos conocimientos, este ginecólogo de Figueres tiene capacidad suficiente para resolver casos de diversa complejidad con una precisión que sus pacientes perciben desde la primera consulta.

Tecnología de diagnóstico en una consulta de proximidad

Noumèdic es el centro donde el Dr. Mallol ejerce en Figueres, y sus instalaciones están diseñadas con el objetivo de que la paciente se sienta atendida desde que entra por la puerta, no solo cuando llega a la consulta. La recepción, el espacio de espera y los equipos de diagnóstico responden a esa misma lógica de modernidad y bienestar.

Entre los recursos técnicos disponibles, destacan las ecografías obstétricas 3D y 4D de alta resolución, que permiten un seguimiento del embarazo con un nivel de detalle que la ecografía convencional no alcanza. Para las pacientes en seguimiento de embarazo, esa capacidad añade seguridad y tranquilidad que tiene un valor difícil de cuantificar pero muy fácil de percibir.

El Dr. Mallol también opera en la Clínica Girona para intervenciones de cirugía ginecológica y mamaria, tanto de patología benigna como maligna.

Una atención que va más allá del diagnóstico

La formación y la tecnología implementada en su centro ginecológico son parte de su reputación. La otra parte la explican quienes han pasado por su consulta. Una paciente lo resume así: «Es impagable la tranquilidad que me transmitió desde que entré a su consulta. Infinitamente agradecida.» En Doctoralia, su valoración alcanza la puntuación máxima de cinco estrellas, destacando su profesionalidad en momentos de alta carga emocional, como el seguimiento del embarazo y el parto.

Esa dimensión humana es parte de su trabajo. No en vano, la ginecología es una especialidad que toca momentos muy sensibles de la vida de una mujer, y la capacidad de generar confianza en esos momentos es tan relevante como el conocimiento técnico.

Una consulta para todas las etapas de la salud ginecológica

El Dr. Mallol, como hemos comentado, atiende un amplio espectro de la salud ginecológica, desde la primera revisión hasta el seguimiento de la menopausia. Su protocolo incluye la revisión ginecológica anual con citología y ecografía, la mamografía a partir de los 40 años, la densitometría en mujeres menopáusicas y la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano como medida de prevención del cáncer de cuello de útero .

Esa continuidad asistencial facilita a las pacientes poder ir al mismo especialista en cada etapa de la vida, contando con un profesional que conoce todo el historial clínico y sin tener que empezar de cero en cada visita. Este es otro de los valores que sus pacientes más aprecian. Y es también lo que explica que muchas de ellas no busquen otro ginecólogo cuando se trasladan de comarca. Simplemente, siguen yendo a Figueres con el Dr. Carles Mallol.