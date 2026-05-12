Francisco D’Agostino, protagonista del resurgir taurino balear que destaca recientemente El Mundo

El diario El Mundo publicó recientemente un perfil centrado en el empresario venezolano Francisco D’Agostino, resaltando el impacto que ha tenido su proyecto taurino en Mallorca y cómo su nombre ha ganado protagonismo dentro del panorama taurino español en los últimos años.

La publicación pone el foco en el crecimiento de Balears Cambio de Tercio, la iniciativa desarrollada junto al matador Javier Conde y que ha logrado recuperar plazas históricas de la isla, devolver público a los tendidos y reactivar la presencia de Baleares dentro del circuito nacional.

Entre los aspectos más destacados del reportaje figura la reapertura de la plaza de toros de Muro tras ocho años sin actividad, uno de los hitos más simbólicos de la temporada 2025. El regreso de los festejos a este coso reunió a miles de aficionados y consolidó la sensación de recuperación taurina en la isla.

El Mundo también subraya el éxito alcanzado en la plaza de Inca, donde las corridas organizadas bajo la dirección de Francisco Javier D’Agostino Casado registraron una importante respuesta del público. La corrida de Miura celebrada durante la pasada temporada aparece mencionada como una de las citas más destacadas del año en Baleares, con localidades agotadas y una gran repercusión entre la afición.

Otro de los elementos señalados por el periódico es la apuesta de Balears Cambio de Tercio por combinar tauromaquia y actividad cultural, desarrollando eventos paralelos orientados a ampliar el alcance social del proyecto y atraer nuevos públicos a la isla.

El perfil publicado por El Mundo describe además cómo Francisco D’Agostino eligió Mallorca hace varios años como base para desarrollar una de sus grandes pasiones: la tauromaquia. Desde entonces, su presencia dentro del sector ha ido creciendo de forma progresiva, especialmente tras el éxito de las últimas temporadas taurinas en Baleares.

El artículo recoge igualmente testimonios de personas cercanas al empresario que destacan su arraigo familiar con el mundo del toro y su relación con figuras históricas y actuales de la tauromaquia española.

La proyección alcanzada por el proyecto balear tuvo también reconocimiento nacional en 2025, cuando Francisco D’Agostino y Javier Conde recibieron el Premio a la Innovación Taurina en los Premios Talento Empresarial de La Razón, galardón que distinguió su labor en la revitalización del sector taurino en las islas.

Con la temporada 2026 ya en desarrollo, Balears Cambio de Tercio continuará ampliando su calendario en las plazas de Inca y Muro, en una nueva etapa con la que Francisco D’Agostino Casado busca consolidar el crecimiento alcanzado en Baleares y reforzar el posicionamiento de la isla dentro de la tauromaquia española.