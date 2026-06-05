Fred. Olsen Express mejora la conectividad marítima entre Canarias y la Península

La ruta cuenta con el nuevo ferry de la compañía, el Buenavista Express, que recientemente se ha sometido a una renovación integral.

Desde hoy, Fred. Olsen Express comienza a operar en solitario la ruta marítima con la que conecta Canarias y la Península a través de los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Huelva. La naviera operará esta línea con la nueva incorporación de su flota: el Buenavista Express. Un ferry totalmente renovado, que busca brindar la mejor experiencia de viaje a sus pasajeros.

Se trata de un cambio en la operativa de la compañía que supone una evolución en su oferta con la Península, lo que le permitirá realizar una administración integral del servicio en consonancia con su compromiso con la innovación, la calidad en cada trayecto y la generación de empleo local, tanto en las islas como en la terminal de Huelva.

Andrés Marín, director general de Fred. Olsen, S.A., señala que “afrontamos esta nueva etapa con mucha ilusión y ambición. Operar en solitario, con barco propio y gestionando en primera persona la delegación de Huelva, nos permite tener un mayor control sobre el servicio y seguir mejorando la experiencia tanto para pasajeros como para clientes de carga”.

Esta conexión es estratégica para Canarias, no solo en lo referente al pasaje, sino también para el transporte de mercancías y el abastecimiento de las islas. Responde a las necesidades logísticas y de movilidad entre el archipiélago y la Península a través de Andalucía, con el elemento diferenciador de la tripulación de la naviera y su experiencia de más de medio siglo al servicio de este territorio.

“A medio plazo, nuestro objetivo es consolidar una propuesta muy competitiva desde Huelva, apoyándonos en aspectos que el mercado ya reconoce: eficiencia operativa, calidad de servicio y fiabilidad”, apunta Marín.

Las comodidades del Buenavista Express

El buque ofrece una experiencia similar a la de un minicrucero, con un diseño pensado para que la travesía con Huelva sea aún más cómoda y segura. Cuenta con 172 metros de eslora, capacidad para 944 pasajeros, 390 vehículos y hasta 1.850 metros lineales de carga.

Su interior, que se ha renovado recientemente de forma integral, combina espacios amplios, zonas de trabajo y áreas de ocio. Dispone de piscina con solárium, terrazas, zona infantil, sala de videojuegos, tienda a bordo, comedor, buffet, cafeterías, sport bar, zona de coworking y lugares de paseo para mascotas. Asimismo, ofrece diferentes tipos de acomodaciones que se ajustan a todos los perfiles de viajeros, tanto para los que viajan en solitario, como en grupo, en familia y con mascotas, con turismo o con caravana. Desde butacas ergonómicas de alta gama, una sala de literas premium o camarotes cuádruples exteriores, hasta camarotes dobles premium.

Durante los meses de verano, y hasta octubre, la naviera contará adicionalmente con uno de los buques ROPAX de Baleària, operando en charter, para mantener la configuración de los horarios estivales con 4 rotaciones semanales y dar así servicio a los pasajeros que ya tenían previsto desplazarse en la ruta.

Toda la información sobre el itinerario está disponible en la página web de Fred. Olsen Express, donde también pueden adquirirse los billetes. Además, la compra está disponible a través de los canales habituales de la naviera: su app, las oficinas de venta en los puertos, el Contact Center y las agencias de viajes.