Golpe de calor: una realidad patente

El diputado adjunto primero a la Diputación del Común y catedrático de Cirugía, Antonio Alarcó, advierte y previene de una patología evitable, que tiene todos los años una mortalidad importante

El diputado adjunto primero a la Diputación del Común y doctor en Ciencias de la Información, Antonio Alarcó, alerta del incremento progresivo de los casos de golpe de calor durante los meses de verano en España, una patología que considera “totalmente previsible” pero con una morbimortalidad creciente asociada a las olas de calor cada vez más intensas y prolongadas.

El verano, y especialmente el mes de agosto, constituye un periodo de especial riesgo sanitario debido al aumento de la movilidad de la población, la exposición prolongada a temperaturas extremas y la mayor vulnerabilidad de determinados grupos de riesgo, como niños, mayores y personas con patologías previas.

La mortalidad atribuida al calor en España aumentó un 87% en 2025 y los episodios de calor extremo un 73% respecto a 2024, según datos del Ministerio de Sanidad. Se estima en 3.832 las muertes atribuibles al calor en 2025; el 96% de los fallecidos eran mayores de 65 años y más de la mitad superaban los 85.

El diputado advierte de que, aunque las enfermedades asociadas al calor no han cambiado sustancialmente en su naturaleza clínica, sí se ha producido un incremento significativo de los cuadros de hipertermia grave, entre los que destaca el golpe de calor, que describe como una entidad emergente en términos de salud pública.

Alarcó define el golpe de calor como una situación en la que fracasa el sistema de termorregulación del organismo tras una exposición continuada a altas temperaturas, provocando un aumento de la temperatura corporal que puede superar los 40 grados centígrados, con riesgo de daño multiorgánico y muerte si no se interviene de forma inmediata.

El experto recuerda que el cuerpo humano mantiene su temperatura en torno a los 36,5-36,8 grados mediante mecanismos de homeostasis, pero advierte de que a partir de los 42 grados se produce toxicidad celular directa, con afectación progresiva de órganos vitales.

El golpe de calor se puede presentar en dos formas distintas, la llamada forma activa, que predomina en jóvenes no aclimatados a temperaturas altas que realizan ejercicio intenso en días de mucho calor, y la forma pasiva, que predomina en niños y ancianos, unos porque los mecanismos de regulación de la temperatura corporal están inmaduros y otros porque están alterados.

El cuadro clínico suele iniciarse con un periodo de 24 a 48 horas de síntomas previos como debilidad, náuseas, vómitos, cefalea, alteración del nivel de conciencia y aumento progresivo de la temperatura corporal, pudiendo evolucionar hacia complicaciones graves como taquicardia, hiperventilación, shock hipovolémico e insuficiencia renal aguda.

Desde el punto de vista terapéutico, Alarcó subraya que el golpe de calor constituye una urgencia médica que requiere atención hospitalaria inmediata, basada en la reducción rápida de la temperatura corporal, la reposición de líquidos y el soporte de las funciones vitales, insistiendo en que los antipiréticos habituales “no son eficaces en este contexto”.

Recomendaciones

Alarcó subraya que lo mejor para el golpe de calor “es la prevención, evitando la exposición al sol, sobre todo en las horas centrales del día, aumentando la ingesta de agua y bebidas isotónicas, disminuir la duración del ejercicio y su intensidad”. Además, recomienda la utilización de aire acondicionado en las viviendas y lugares de trabajo, así como utilizar ventiladores y realizar duchas de agua fría periódicas.

Asimismo, destaca la importancia de las medidas físicas de enfriamiento, como el traslado a un entorno fresco y sombreado, la retirada de ropa innecesaria, la hidratación intravenosa y la aplicación de compresas frías en zonas de alta perfusión, además del control estricto de constantes y electrolitos en los casos graves.

El diputado advierte además de otras patologías relacionadas con el calor, como el agotamiento por calor, el síncope térmico y los calambres musculares, que, aunque suelen ser reversibles, pueden confundirse con cuadros más graves si no se identifican correctamente.

En definitiva, Alarcó concluye que el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de olas de calor convierten esta patología en un problema sanitario “emergente, previsible y evitable”, por lo que insiste en que “cada día se vuelve más importante una mayor educación sanitaria y divulgación científica en la población”.