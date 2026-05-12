La importancia de la prevención médica y los chequeos periódicos en Canarias

Cuando las personas piensan en las Islas Canarias, generalmente las imágenes que se vienen a su mente están relacionadas con el bienestar, el buen clima y un ritmo de vida que invita a la relajación y el equilibrio.

Todo eso está bien. Pero oculta una realidad que es compartida con el resto de las sociedades modernas: el envejecimiento poblacional y la prevalencia de las enfermedades crónicas.

Es por ello por lo que muchos canarios y profesionales de la salud ahora dan tanta importancia a la medicina preventiva.

Hasta el punto de considerarla la piedra angular de un sistema sanitario que busca no solo tratar las enfermedades, sino, fundamentalmente, evitar que estas aparezcan o se compliquen.

Lamentablemente, hoy en día, la salud en Canarias enfrenta algunos desafíos específicos derivados de su geografía y estilo de vida de sus habitantes.

Por ello, fomentar una cultura de chequeos periódicos y facilitar el acceso a un centro hospitalario especializado son pasos determinantes que permitirán garantizar una longevidad con calidad de vida.

La detección temprana de las enfermedades

Pese a lo que muchos puedan pensar, uno de los mayores avances de la medicina contemporánea no son los fármacos de última generación, sino la capacidad de identificar las anomalías antes de que presenten los síntomas clínicos.

Es a lo que llamamos la detección precoz que, en muchos casos, termina marcando la diferencia entre tener que someterse a un tratamiento médico sencillo o una compleja intervención.

Particularmente en patologías como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes tipo 2, los estadios iniciales suelen ser bastante silenciosos.

Pero los expertos coinciden en que ganar tiempo al diagnóstico permite aplicar terapias menos invasivas y con mayores probabilidades de éxito.

Prueba de ello es que, en el archipiélago, los programas de cribado para el cáncer de colon, mama o cérvix han resultado ser herramientas de salud pública vitales.

Aunque la responsabilidad individual de acudir a las citas y solicitar las revisiones preventivas sigue siendo un asunto por mejorar.

Los beneficios de realizarse chequeos médicos periódicos

Resulta interesante ver como aún mucha gente se pregunta por qué deben acudir al médico si no sienten dolor ni malestar, ignorando que buena parte de los procesos degenerativos humanos son asintomáticos en su origen.

Mientras que un chequeo médico regular ofrece una «fotografía» del estado de salud del paciente que permite:

Monitorizar biomarcadores clave: como el control de la tensión arterial, el colesterol, la glucosa y la función renal para ajustar hábitos antes de que se produzca un daño orgánico.

como el control de la tensión arterial, el colesterol, la glucosa y la función renal para ajustar hábitos antes de que se produzca un daño orgánico. Actualizar el historial clínico: lo que permite al facultativo valorar la evolución del paciente a lo largo de los años, identificando tendencias que podrían pasar desapercibidas en consultas aisladas.

lo que permite al facultativo valorar la evolución del paciente a lo largo de los años, identificando tendencias que podrían pasar desapercibidas en consultas aisladas. Reducir la ansiedad sanitaria: puesto que conocer que los parámetros fundamentales están bajo control aporta una tranquilidad mental que influye directamente en el bienestar general.

Eso sí, lo aconsejable es que estas revisiones sean personalizadas. Porque no requiere lo mismo un joven que practica deporte que un adulto de mediana edad con antecedentes familiares de riesgo.

En tal sentido, conviene asistir a consulta en un centro hospitalario especializado a fin de que los profesionales puedan diseñar un plan de seguimiento acorde a cada perfil genético y de estilo de vida.

La prevención y los hábitos saludables

Para fortuna de los canarios, en las islas resulta muy sencillo practicar la prevención primaria.

Solo hace falta combinar la tradicional dieta atlántica-mediterránea (rica en pescados, frutas y aceite de oliva), con la realización de actividad física al aire libre, sin olvidar los riesgos locales asociados.

Por ejemplo, para nadie es un secreto que la exposición solar en el archipiélago es de las más altas de Europa, lo que hace que los chequeos dermatológicos sean una absoluta prioridad si se quiere prevenir el melanoma y otros carcinomas cutáneos.

También, es primordial combatir el sedentarismo y el tabaquismo, ya que esto, sumado a las revisiones médicas, forman un escudo contra la cronicidad.

En todo momento debemos recordar que la prevención no es un asunto puntual, sino un estilo de vida consciente.

La realidad de la atención sanitaria moderna

Ahora bien, como ya hemos dicho, todo esto tiene que hacerse bajo la supervisión de un profesional sanitario, de preferencia uno que se especialice en medicina preventiva.

Porque ello es lo que permitirá a las personas pasar de un modelo en donde se actúa sólo cuando hay dolor a otro proactivo y predictivo.

La buena noticia es que en Canarias ahora es posible encontrar centros médicos que ofrecen lo mejor de los dos mundos, pues integran la atención primaria con la especializada de forma eficiente, apoyándose en la multidisciplinariedad.

Allí los pacientes encuentran equipos de especialistas que trabajan de forma coordinada con el fin de que los pacientes que acuden a un chequeo rutinario puedan recibir una valoración que considere tanto sus factores físicos como ambientales y emocionales.

Tecnología médica y especialización hospitalaria

Dichos centros están en capacidad de ofrecer diagnóstico por imagen y analítica clínica con altos niveles de precisión, con acceso a resonancias magnéticas de alta resolución, escáneres de baja radiación y pruebas genéticas que facilitan el identificar riesgos mucho antes de que sean visibles por métodos tradicionales.

Hablamos de costosos y complejos recursos tecnológicos que requieren de profesionales cualificados para su interpretación.

Porque no basta con disponer de la máquina; es necesario el ojo experto del especialista para poder leer los matices de cada resultado.

De manera que si, un chequeo revela una necesidad de tratamiento, el centro ofrece todo el recorrido, desde la prueba inicial hasta la intervención y la rehabilitación, sin fragmentar la atención al paciente.

A lo que hay que agregar que todo esto ha hecho que la insularidad deje de ser un obstáculo, evitando los desplazamientos a la península para la realización de pruebas de alta complejidad.

Y es que la salud es el activo más valioso de cualquier ser humano, pero a menudo es el que más descuidamos hasta que da señales de flaqueza. Sin embargo, nunca es tarde para cambiar de mentalidad y hacer de la prevención médica una prioridad.

Comencemos por establecer un plan de chequeos periódicos, mantener hábitos de vida activos y confiar la salud a un centro hospitalario especializado cuando sea necesario. Solo con eso podremos transformar nuestro futuro actuando antes de que sea tarde.