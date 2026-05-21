Mailrelay, la opción preferida para el marketing digital

Uno de los aspectos más importantes para las empresas en la actualidad es el ámbito digital. Para conseguir el éxito, es fundamental tener una buena estrategia de marketing digital. Entre las estrategias más empleadas destaca el email marketing, para lo cual es necesario contar con una plataforma profesional, intuitiva y que nos permita llegar a un amplio número de potenciales clientes. En este sentido, destaca Mailrelay, que se ha convertido en una de las herramientas preferidas por las pequeñas y medianas empresas.

El email marketing es una de las estrategias más empleadas y en las que más rédito se obtiene. Mailrelay destaca en el mercado, diferenciándose de sus competidores en la ausencia de costosas suscripciones, el amplio número de personas al que puede llegar o el uso tan sencillo que tiene.

Una plataforma pensada para crecer desde el primer día

Mailrelay apuesta por un enfoque distinto con respecto a otras herramientas que se dedican también al email marketing. A través de esta, negocios pequeños o medianos son capaces de profesionalizar su estrategia de marketing desde el principio.

Entre sus principales ventajas destaca su enorme capacidad gratuita. No es necesario pagar una costosa suscripción, pudiendo ser empleada de manera gratuita y con unas condiciones extraordinarias.

Al mes, permite hasta 80.000 correos electrónicos, teniendo hasta 20.000 contactos almacenados. Esto se traduce en una amplísima oportunidad de llegar a potenciales clientes y mostrar el producto de manera atractiva. En ese sentido, Mailrelay permite también las automatizaciones en el envío de correos y editar nuestro mensaje a través de la IA integrada. De esta manera, conseguimos emitir un mensaje más atractivo y de esa manera captar la atención del consumidor.

Comparativa con otras plataformas de email marketing

Aunque existen muchas herramientas de mailing en el mercado, no todas ofrecen las mismas condiciones gratuitas ni el mismo nivel de soporte.

Plataforma Envíos gratuitos mensuales Contactos gratuitos Soporte en español Automatizaciones gratis Mailrelay 80.000 20.000 Sí Sí Mailchimp Limitado Limitado Parcial Restringido Brevo Limitado Variable Sí Parcial ConvertKit Muy limitado Limitado No prioritario Básico

La diferencia resulta especialmente notable para empresas que quieren trabajar campañas de email marketing de manera seria sin tener que cambiar rápidamente de plataforma por limitaciones técnicas.

Soporte humano en español: una ventaja diferencial

En el uso de cualquier herramienta es común que puedan surgir problemas o dudas a la hora de llevar a cabo nuestra labor. En este sentido, Mailrelay destaca por el soporte técnico que ofrece. Ante cualquier contratiempo, Mailrelay ofrece atención en español, soporte mediante teléfono y un chat de ayuda con el que solventar cualquier problema que podamos encontrarnos. Además, sus profesionales, con una experiencia contrastada en el sector a lo largo de los años, conocen en profundidad la herramienta y las posibles dudas que puedan surgir en su empleo.

Esto hace que para muchas empresas hispanohablantes se convierta en una herramienta que no solamente garantiza un gran resultado, también transmiten cercanía y tranquilidad. Con esta ayuda, se agiliza la solución de cualquier incidencia, Además, este soporte resulta especialmente útil para usuarios que empiezan en el email marketing y necesitan orientación sobre buenas prácticas, segmentación o configuración de campañas.

Una herramienta especializada en mailing masivo

Mailrelay lleva años especializándose en el envío masivo de emails y eso se refleja en su infraestructura técnica. Esta cuenta con rangos de IPs propios y algoritmos de optimización de entregabilidad de los mensajes.

Un problema frecuente que solventa Mailrelay son los sistemas avanzados anti-spam, llegando a los potenciales clientes. Esto, conjugado con el gran número de correos que se pueden enviar, se convierte en otro de los puntos fuertes de esta herramienta.

Editor visual con IA integrada

Diseñar newsletters atractivas ya no requiere conocimientos técnicos avanzados. Mailrelay incorpora un editor visual intuitivo que facilita la creación de campañas profesionales mediante plantillas y herramientas inteligentes. La IA ayuda a redactar textos más efectivos y llamativos, mejorar textos comerciales y optimizar el contenido. Además, los boletines son más atractivos y llaman la atención del cliente.

Esto resulta especialmente útil para pequeñas empresas que no cuentan con un departamento de diseño o copywriting propio.

Estadísticas en tiempo real para optimizar campañas

El éxito del email marketing depende de la capacidad para medir resultados y tomar decisiones basadas en datos.

Mailrelay incluye estadísticas completas que permiten analizar: aperturas del correo, clics, conversiones, rebotes o comportamientos del usuario. Toda esta información se actualiza prácticamente en tiempo real, facilitando ajustes rápidos y mejoras continuas en las campañas.

Automatizaciones disponibles incluso en el plan gratuito

La automatización del mensaje es uno de los aspectos más relevantes. Esta ayuda a ahorrar tiempo y optimizar resultados. Es posible crear flujos automatizados como pueden ser los emails de bienvenida, campañas automáticas, secuencias de seguimiento, etc. Automatizar nos permitirá ahorrar tiempo y optimizar nuestro trabajo. Esto permite profesionalizar la comunicación desde etapas muy tempranas del negocio.

Ideal para emprendedores y grandes empresas

Mailrelay es una herramienta que casa perfectamente con la estrategia de marketing de cualquier tipo de empresa. Su infraestructura permite gestionar campañas de millones de emails, manteniendo un alto nivel de entregabilidad y de éxito en las campañas que apuestan por esta herramienta.

Es por ello que es una herramienta tremendamente útil para empresas con perfiles muy distintos. Desde emprendedores hasta agencias de marketing, pasando por tiendas online o grandes empresas, optan por Mailrelay conociendo sus prestaciones y el buen resultado que genera entre las que deciden emplearla.

El email marketing sigue siendo una de las estrategias más rentables para captar clientes, fidelizar audiencias y aumentar ventas. Sin embargo, muchas empresas frenan su crecimiento por pensar que necesitan realizar grandes inversiones desde el principio.

Mailrelay demuestra que es posible acceder a herramientas profesionales sin asumir altos costes iniciales. Su enorme plan gratuito, el soporte humano en español, las automatizaciones incluidas y su enfoque especializado en mailing masivo la convierten en una opción especialmente atractiva para PYMES y emprendedores.

La combinación entre facilidad de uso, capacidad de escalado y soporte técnico cercano explica por qué cada vez más usuarios eligen esta plataforma como base para sus estrategias de email marketing.