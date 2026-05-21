Plácido Domingo y Japón: 50 años de vínculo artístico

El 50 aniversario de su debut, celebrado en Tokio y en Osaka, precede a las próximas actuaciones de Plácido Domingo en España, previstas en Logroño, Santander y Castellón entre mayo y julio de 2026.

Corría el año 1976 cuando Plácido Domingo debutó en el NHK Hall de Tokio con el histórico programa doble de Cavalleria rusticana y Pagliacci, bajo la batuta de Oliviero De Fabritiis. Medio siglo después, el artista regresó a Japón para celebrar en el NHK un aniversario que ha definido como especialmente significativo. Con más de 30 visitas al país, alrededor de 80 actuaciones en Japón y una carrera global que supera las 4.400 representaciones, Domingo conserva una presencia activa dentro del circuito lírico internacional.

La cita japonesa se suma a otras conmemoraciones relacionadas con el medio siglo de sus debuts en algunos de los teatros más relevantes de su carrera, entre ellos el Metropolitan Opera de Nueva York, La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena, la Arena de Verona y el Teatro Colón de Buenos Aires.

La continuidad de su actividad artística después de más de medio siglo de carrera destaca dentro del circuito lírico internacional. Su agenda mantiene presencia en escenarios internacionales y combina canto, repertorio lírico, zarzuela, dirección musical y proyectos vinculados a la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

Plácido Domingo, un vínculo sostenido con el público nipón

El Maestro ha explicado en entrevistas concedidas a medios japoneses que siente una gran alegría cada vez que regresa a Japón y que le resulta difícil creer que hayan transcurrido ya cincuenta años desde su debut en el país. A lo largo de las décadas, la relación con el público local se ha consolidado a través de hitos como las giras con el Teatro alla Scala y el Metropolitan Opera, sus actuaciones junto a Los Tres Tenores y el concierto celebrado en el Estadio Olímpico Nacional de Tokio en 1996, que dio inicio a una gira mundial por doce ciudades.

A propósito de sus compañeros en aquel proyecto, Domingo ha recordado con afecto a Luciano Pavarotti, al que definió como una figura insustituible, y ha señalado que sigue cantando a menudo con José Carreras, con quien mantiene una relación cercana también en el plano personal. El artista también se ha referido al público japonés como uno de los públicos más formados, cálidos y receptivos de su carrera, además de destacar su interés por la cultura, las tradiciones y la gastronomía del país.

La primera actuación de Plácido Domingo en Japón tuvo lugar en 1976, en el marco de la gira de ópera italiana organizada por NHK. Desde entonces, el artista ha regresado al país en numerosas ocasiones, con más de treinta visitas y alrededor de ochenta actuaciones, según los datos recogidos en entrevistas concedidas a medios japoneses.

En las entrevistas publicadas por Asahi Shimbun y Sankei Shimbun, Domingo recordó aquel primer viaje a Tokio y la relación construida con el público japonés. También se abordaron momentos posteriores de su trayectoria en el país, como sus visitas con compañías internacionales, sus actuaciones junto a Los Tres Tenores y la celebración de su función número 3.000, que tuvo lugar en un escenario japonés.

La fecha resume una presencia prolongada en Japón, sostenida en distintos formatos y vinculada tanto a la ópera escenificada como al concierto lírico.

Asahi Shimbun y Sankei Shimbun destacan el concierto del NHK Hall

Las reseñas publicadas por Asahi Shimbun y Sankei Shimbun destacaron distintos aspectos del concierto conmemorativo celebrado en Tokio. Ambos medios situaron la actuación dentro del recorrido de Plácido Domingo en Japón y subrayaron el valor simbólico del regreso al NHK Hall medio siglo después de su debut en el país.

En las entrevistas vinculadas a esta conmemoración, Plácido Domingo expresó a los periodistas su deseo de seguir regresando a Japón durante mucho tiempo, siempre que pueda hacerlo.

El programa reunió piezas de ópera, zarzuela y otros repertorios asociados a distintas etapas de su carrera. La presencia de la zarzuela tuvo un peso particular por su conexión con la biografía artística y familiar de Domingo, cuyos padres desarrollaron parte de su actividad en este género.

Las crónicas también recogieron la amplitud de una carrera que ha incluido papeles de tenor, roles de barítono, dirección musical y participación en iniciativas de apoyo a jóvenes cantantes.

El legado para los jóvenes y el futuro

A pesar del paso del tiempo, Domingo ha declarado sentirse profundamente agradecido por la larga carrera que ha podido desarrollar. Ha explicado que, mientras su voz se mantenga sana y el público siga asistiendo a escucharlo, continuará sobre los escenarios.

Su compromiso con el futuro de la lírica se materializa en Operalia, el concurso internacional que fundó para apoyar a jóvenes cantantes. Domingo ha considerado esta iniciativa uno de los legados más importantes de su trayectoria, por su papel como plataforma para nuevas voces y por su contribución a la continuidad de la ópera.

Dentro del certamen, el premio dedicado a la zarzuela representa un homenaje a sus padres, Pepita Embil y Plácido Domingo Ferrer, ambos vinculados a este género. La presencia de esta categoría conecta su actividad actual con sus raíces familiares y con una tradición que ha acompañado su carrera desde sus primeros años.

Más de 150 papeles: la evolución de la voz

La versatilidad de Plácido Domingo ha sido uno de los elementos más señalados de su carrera. El artista ha explicado que ha encarnado más de 150 papeles, impulsado por su interés en abordar repertorios de compositores como Puccini, Verdi, Wagner, Saint-Saëns y Tchaikovsky.

En los últimos años, la transición del registro de tenor al de barítono ha sido una de las facetas más comentadas de su evolución artística. Domingo ha explicado que se trató de un proceso natural, ya que comenzó precisamente como barítono durante sus estudios en México, cantando papeles de zarzuela con tesituras altas.

Con la madurez, su voz adquirió colores diferentes que le permitieron regresar a ese registro e interpretar papeles verdianos que formaban parte de sus intereses artísticos, como Simon Boccanegra, Macbeth y Nabucco.

Próximas actuaciones de Plácido Domingo en España

Tras la cita de Tokio, Plácido Domingo continuará su agenda en España con tres actuaciones previstas entre mayo y julio de 2026.

La primera será el 23 de mayo en el Riojaforum de Logroño, dentro de la Lyric Gala – La Rioja Festival. La segunda tendrá lugar el 29 de mayo en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, con una Gala Lírica. La tercera está prevista para el 26 de julio en SOM Castellón, donde participará en un concierto programado para la temporada estival.

Las tres fechas enlazan la conmemoración de Tokio con una nueva etapa de actuaciones en España. La agenda mantiene el foco en el repertorio lírico y prolonga la actividad internacional de Plácido Domingo durante los próximos meses.

El concierto de Tokio se suma a una etapa reciente marcada por aniversarios vinculados a varios de sus grandes debuts internacionales. En ese recorrido, Japón ocupa un lugar específico por la continuidad de una relación artística iniciada hace 50 años.