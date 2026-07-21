Mariposas gigantes, corales tropicales y cangrejos azules en Canarias: las especies exóticas que están apareciendo

El cambio climático transforma la fauna canaria: las especies que están apareciendo por primera vez en las islas Canarias

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LO ESENCIAL El cambio climático está transformando la fauna canaria. Se han detectado varias especies exóticas por primera vez en las islas. La mariposa atlas ha aparecido puntualmente en el archipiélago. Corales tropicales crecen ya en aguas de Tenerife. La biodiversidad canaria única está bajo vigilancia científica constante.

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La fauna de Canarias está cambiando. Y no es una impresión subjetiva de biólogos aficionados: es un fenómeno documentado por los principales centros científicos del archipiélago y por las publicaciones peer-reviewed más importantes de biodiversidad tropical y atlántica. El calentamiento sostenido de las aguas oceánicas alrededor de las islas, el ascenso general de las temperaturas atmosféricas y las alteraciones en los patrones migratorios de aves y de insectos están favoreciendo la llegada de especies exóticas nunca antes documentadas en el archipiélago canario.

Algunas son visualmente espectaculares, como la mariposa más grande del mundo. Otras son casi imperceptibles pero potencialmente muy impactantes, como microorganismos invasores o especies vegetales tropicales.

Los investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y varias estaciones de biología marina del archipiélago mantienen un seguimiento continuo de este fenómeno, que forma parte de la tropicalización sostenida del ecosistema canario documentada por la comunidad científica internacional. Estas son algunas de las especies exóticas que están apareciendo en Canarias, con contexto sobre su origen, sus rutas de llegada y su impacto potencial sobre la biodiversidad única del archipiélago.

Las especies exóticas más llamativas detectadas en Canarias

La especie más espectacular visualmente es sin duda la mariposa atlas (Attacus atlas). Con una envergadura de hasta 30 centímetros, es la mariposa más grande del mundo, originaria de las selvas tropicales del sudeste asiático. Sus alas presentan tonos marrones y anaranjados intensos, con marcas transparentes en forma de cabeza de serpiente en los bordes superiores. Ha sido detectada de manera puntual en Canarias durante los últimos años, con avistamientos documentados en Tenerife y en Gran Canaria.

Su llegada al archipiélago está probablemente vinculada a una combinación de factores: escapes de colecciones privadas (es una especie apreciada por coleccionistas y por criadores de mariposas exóticas), transporte accidental en mercancías internacionales y potenciales condiciones ambientales cada vez más compatibles con su supervivencia en las islas gracias al ascenso térmico. Por ahora no se ha confirmado población reproductora estable en Canarias, pero los avistamientos han aumentado en los últimos ejercicios.

En el medio marino, la especie más significativa entre las detectadas es el pez trompeta (Aulostomus strigosus), especie de aguas tropicales que ha sido documentada en aguas canarias, alcanzando incluso las costas de Lanzarote en los últimos años. Es un pez alargado y delgado, de coloración variable que va del pardo al amarillento verdoso, con un morro tubular característico. Su presencia en Canarias es señal directa del calentamiento del océano y de la ampliación hacia el norte de las zonas de distribución de especies tradicionalmente subtropicales.

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Aún más significativa es la aparición de corales formadores de arrecife en aguas de Tenerife, documentada por primera vez en 2014 según estudios publicados por científicos de la ULL. Es un hito biológico relevante: los corales constructores de arrecife son característicos de aguas cálidas tropicales, y su presencia en aguas canarias confirma la evolución hacia una tropicalización sostenida del ecosistema marino local.

El calentamiento sostenido de las aguas atlánticas alrededor del archipiélago canario y el ascenso general de las temperaturas están favoreciendo la llegada de especies exóticas nunca antes documentadas en las islas, en un proceso de tropicalización que la comunidad científica canaria e internacional monitoriza de cerca desde hace varias décadas.

El cangrejo azul, las medusas tropicales y las especies invasoras terrestres en Canarias

Uno de los casos más preocupantes desde el punto de vista ecológico es el del cangrejo azul del Atlántico (Callinectes sapidus), una especie originaria de las costas orientales de América del Norte que se ha extendido de manera invasiva por el Mediterráneo durante las últimas décadas y que también ha sido detectada en aguas canarias. Es una especie voraz y muy competitiva, capaz de desplazar a especies autóctonas de crustáceos y de alterar los equilibrios ecológicos locales. Su presencia en las lagunas costeras y en las aguas someras del archipiélago es motivo de vigilancia por parte del Instituto Español de Oceanografía y de los gobiernos canarios.

Otro fenómeno estacional cada vez más frecuente es la aparición de medusas tropicales y otras especies gelatinosas en las playas del archipiélago durante los meses de verano. Especies como la carabela portuguesa (Physalia physalis), que ya se conocía en aguas canarias pero cuya frecuencia ha aumentado, o distintas especies de medusas del género Pelagia son ahora protagonistas habituales de los partes veraniegos de Cruz Roja Canarias y de los ayuntamientos costeros. Su llegada está directamente vinculada al calentamiento oceánico y a los cambios en las corrientes atlánticas de superficie.

En el medio terrestre, uno de los casos más preocupantes es el de la culebra californiana (Lampropeltis californiae), especie invasora ya establecida en Gran Canaria desde hace más de dos décadas. Aunque no está vinculada estrictamente al cambio climático (llegó al archipiélago como mascota exótica y posteriormente se estableció en el medio natural), su expansión y consolidación en las últimas décadas se ha visto favorecida por la ausencia de depredadores naturales. Otras especies invasoras terrestres incluyen el escarabajo de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus), la hormiga argentina (Linepithema humile) y varias especies de plantas ornamentales que se han escapado de jardines domésticos hacia el medio natural canario.

En insectos, la vigilancia sobre especies como el mosquito tigre (Aedes albopictus) (aún no establecido en el archipiélago pero detectado puntualmente) y sobre otras especies con potencial vector-epidemiológico se mantiene activa por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y por los centros de investigación asociados. La combinación de todos estos fenómenos dibuja un archipiélago en transformación biológica silenciosa, donde el calentamiento oceánico y atmosférico está alterando ecosistemas únicos que llevan miles de años en equilibrio natural.

Preservar la biodiversidad endémica canaria (una de las más singulares y valiosas de Europa según todos los índices internacionales) exige mantener la vigilancia científica, la investigación aplicada y las políticas ambientales activas frente a estos nuevos vectores biológicos que llegan al archipiélago desde regiones cada vez más lejanas.