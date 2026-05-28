La inversora Nicole Junkermann sostiene que el debate sobre la inteligencia artificial responsable entra en una fase distinta, marcada por un desplazamiento desde los compromisos declarativos hacia una rendición de cuentas incorporada en la arquitectura misma de los sistemas. Según Junkermann, las políticas escritas y los principios anunciados en comunicados pueden revisarse o abandonarse de forma discreta, mientras que la supervisión independiente, los límites aplicables sobre los casos de uso y la separación real entre objetivos comerciales y umbrales de despliegue resultan mucho más difíciles de revertir una vez que pasan a formar parte del diseño técnico.

El marco que orienta la posición de la inversora se denomina The Human Code y articula la filosofía de inversión de NJF Holdings en torno a una premisa concreta. Conforme a ese principio, los retornos más sólidos a largo plazo proceden de sistemas en los que las personas pueden confiar y que pueden transmitirse en el tiempo, frente a aquellos que escalan más rápido en el corto plazo. Aplicado a la inteligencia artificial, el enfoque se traduce en una preferencia de inversión hacia compañías en las que la rendición de cuentas opera como restricción de diseño, no como variable reputacional.

Nicole Junkermann traza el paralelismo con la maduración del modelo ESG

La fundadora de NJF Holdings recurre con frecuencia a la inversión ESG para describir el momento actual de la inteligencia artificial responsable. Hace una década, el sector financiero generaba volúmenes considerables de documentación vinculada a la sostenibilidad, en paralelo a fondos rebautizados e informes publicados con lenguaje sincero. Con el tiempo, sin embargo, los mercados empezaron a distinguir entre las compañías que habían incorporado disciplina ambiental y social en sus operaciones y aquellas que se habían limitado a añadir una capa de reporting sobre un comportamiento inalterado. La criba, cuando llegó, fue rápida y dejó atrás a una parte sustancial de las segundas.

La inteligencia artificial atraviesa ahora una fase comparable. Las compañías que tratan la seguridad como una estrategia de comunicación enfrentan una posición cada vez más difícil de sostener, a medida que los modelos se integran en sectores donde el fallo conlleva consecuencias materiales. Un sistema que influye en una decisión clínica, en una evaluación crediticia o en una recomendación institucional opera en una categoría distinta a la de un asistente conversacional, lo que implica que los requisitos de gobernanza resultan cualitativamente diferentes. Las instituciones que no reflejan esa distinción acumulan, en paralelo, una exposición regulatoria y reputacional que ningún documento corporativo logra contener.

Sobre el alcance del riesgo, Nicole Junkermann ha sostenido que la ventaja competitiva determinante en la próxima fase del desarrollo de la IA no será la capacidad bruta del modelo, sino la credibilidad institucional. En su análisis, la evidencia demostrable y auditable de que los valores declarados de una compañía y su arquitectura técnica están alineados no puede fabricarse a posteriori, debe construirse en el sistema desde el principio.

La metodología de due diligence aplicada por Nicole Junkermann

El enfoque adoptado por NJF Capital, el brazo de capital riesgo de NJF Holdings, traslada el marco The Human Code a un conjunto concreto de preguntas que guían la evaluación de las compañías de inteligencia artificial. En línea con esa metodología, la due diligence examina quién controla el modelo y quién tiene autoridad para limitar o detener su despliegue, qué mecanismos independientes existen para evaluar el riesgo antes de que los sistemas entren en producción, cómo se estructuran los incentivos comerciales y si generan presión para expandir el despliegue con mayor rapidez de la que la gobernanza puede acompañar, además de verificar si los límites sobre los casos de uso son aplicables o meramente declarados.

La distinción entre IA aplicada e IA como espectáculo define buena parte de la actividad actual de la inversora en el sector. La aplicación clínica de los modelos de machine learning, por ejemplo, ilustra el tipo de exigencia que el marco impone. Owkin, compañía del portafolio de NJF Capital, opera con un enfoque federado que permite a hospitales e instituciones de investigación colaborar sobre datos biomédicos sin transferir información sensible de los pacientes. A su vez, la plataforma genera valor a través del aprendizaje colectivo distribuido, solución que aborda de forma simultánea la dimensión técnica y la de gobernanza del problema. La elección de diseño no resulta incidental, refleja más bien la convicción de que la confianza forma parte de la infraestructura, en lugar de constituir una consideración aparte.

La actividad reciente del portafolio aporta elementos adicionales en apoyo del argumento. La adquisición de Groq por parte de Nvidia, por ejemplo, validó la posición anticipada de NJF Capital en infraestructura de IA, identificada y mantenida cuando el mercado aún trataba la categoría como periférica. La operación funciona también como caso de estudio sobre cómo las apuestas estructurales en infraestructura adquieren visibilidad únicamente una vez que se vuelven indispensables.

La fase que sucede a la IA responsable como ejercicio declarativo

La inversora alemana sostiene que la etapa de la inteligencia artificial responsable entendida como ejercicio retórico se aproxima a su fin. Lo que la sustituirá, según su lectura, resultará más exigente, más desordenado y más consecuente, aunque también, para quienes acierten con los tiempos, más duradero. Para los inversores que operan en horizontes largos, en paralelo, la distinción entre gobernanza estructural y gobernanza performativa pasa a ocupar un lugar central en la construcción del portafolio.

Las compañías de IA, conforme al análisis de Nicole Junkermann, han dejado de ser apuestas en fase temprana sobre una tecnología incierta para convertirse en la infraestructura de sectores enteros. Una transición de este tipo modifica el perfil de riesgo en formas que las métricas de corto plazo no siempre capturan. La confianza, en la inteligencia artificial como en otros sectores tecnológicos, se acumula con el tiempo, de modo que una compañía que la consolida pronto y la sostiene mediante una gobernanza transparente construye una forma de capital difícilmente replicable a través de campañas reputacionales posteriores.

NJF Holdings continúa aplicando el marco como filtro de inversión activo para las compañías de inteligencia artificial, con foco en aquellas donde la separación entre presión comercial y umbrales de despliegue resulta verificable. La posición de la inversora coincide además con un debate más amplio sobre cómo regular sistemas ya operativos en sectores donde el margen de error se reduce con rapidez.