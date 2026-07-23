550 terremotos en apenas 24 horas bajo el Teide: así fue la madrugada de mayor actividad sísmica

El Instituto Geográfico Nacional detectó una intensificación sin precedentes de terremotos y actividad sismovolcánica entre el 22 y 23 de julio. Los expertos descartan riesgo de erupción a corto plazo.

Representación de la intensificación sísmica registrada bajo Las Cañadas del Teide durante la madrugada del 22 al 23 de julio.

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LO ESENCIAL 550 terremotos de baja magnitud registrados por sistemas automáticos entre el 22 y 23 de julio. Enjambre sísmico concentrado al oeste de Las Cañadas del Teide, a profundidades de 10 a 15 kilómetros. Epicentros localizados en Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide. Señal continua de baja frecuencia comenzó a las 18:58 UTC del 22 de julio durante casi una hora.

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Terremotos: más de 550 eventos sísmicos sacudieron el subsuelo de Tenerife durante la noche del miércoles 22 al jueves 23 de julio, en una nueva intensificación de la actividad sismovolcánica bajo Las Cañadas del Teide. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado esta nueva intensificación de la actividad sismovolcánica bajo la Isla de Tenerife durante las últimas horas, con más de 550 terremotos de baja magnitud entre el 22 y el 23 de julio, concentrados principalmente en la zona oeste de Las Cañadas del Teide.

El nuevo episodio sismovolcánico dio comienzo a las 18:58 UTC del martes 22 de julio con una señal continua de baja frecuencia. A partir de las 22:00 UTC se desencadenó un enjambre sísmico de eventos repetitivos de baja magnitud. Durante las horas más críticas de la madrugada, se registró un evento cada minuto, a veces cada medio minuto, cada 20 segundos, según explicó el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez.

La distribución geográfica de los terremotos sigue el patrón habitual: la mayor parte de los epicentros se localizan al oeste de Las Cañadas del Teide, principalmente en los municipios de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide, a profundidades situadas mayoritariamente entre 10 y 15 kilómetros bajo el nivel del mar. Entre el 22 y el 23 de julio se han localizado manualmente 95 terremotos, mientras que el procesamiento automático ha detectado más de 550 eventos.

Qué son estos terremotos y por qué ocurren bajo el Teide

A pesar de la intensidad de los registros, los expertos afirman que este episodio no incrementa el peligro de erupción volcánica a corto o medio plazo y recuerdan que ninguno de los temblores ha sido percibido por la población. Durante esta intensificación se han registrado eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia (LP). Según el IGN, la presencia de eventos LP e híbridos es compatible con la circulación de fluidos en profundidad.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el organismo responsable de la vigilancia sísmica en España y en las áreas volcánicas de Canarias. El Instituto, que monitoriza la actividad sísmica en toda España y en el área volcánica de las Canarias, subraya que esto no incrementa el riesgo de erupción a corto o medio plazo. Los terremotos que se registran bajo el Teide no son excepcionales: forman parte de un patrón de actividad que los científicos observan desde hace años.

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Un enjambre más en una secuencia creciente de terremotos

Involcan la interpreta como la respuesta del sistema volcánico-hidrotermal de la isla a un proceso de presurización: la inyección, en profundidad, de fluidos de origen magmático que el volcán lleva soltando de forma reiterada desde 2016. El IGN aclara que la presencia de estos fluidos en profundidad es compatible con la dinámica normal de un sistema volcánico activo como el de Tenerife y no representa, por sí sola, una aceleración de un proceso eruptivo. En otras palabras, los terremotos en Canarias reflejan el funcionamiento interno del volcán, no una amenaza inminente.

Los especialistas subrayan que los enjambres sísmicos responden a ciclos naturales de presurización del sistema volcánico. Este tipo de enjambres responde a procesos internos que los científicos monitorizan de forma continua en el complejo volcánico de Tenerife. El IGN aclara que estos episodios suelen remitir espontáneamente en cuestión de horas. La secuencia comenzó con una señal continua de baja frecuencia, un marcador que los sismólogos conocen bien, seguida del enjambre repetitivo que caracteriza estos episodios.

Para los residentes y visitantes de Tenerife, la noticia es tranquilizadora: ninguno de estos terremotos ha sido sentido, y los organismos oficiales descartan una erupción a corto o medio plazo. Los protocolos de vigilancia volcánica fueron activados y el Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias fue notificado. Esto significa que las autoridades canarias mantienen un seguimiento constante sin necesidad de medidas de emergencia.

Implicaciones para Tenerife: vigilancia reforzada sin alarma pública

El Instituto Geográfico Nacional continuará monitorizando la actividad con sus redes sísmicas, y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) proporciona análisis complementarios. Cualquier cambio significativo en el patrón de terremotos o en otros indicadores volcánicos sería reportado de inmediato a las autoridades civiles. Los ciudadanos pueden consultar los boletines oficiales del IGN a través de su web, donde se publican actualizaciones en tiempo real sobre la actividad sísmica en Canarias.

El Teide, con sus 3.715 metros de altura, seguirá siendo monitorizado como parte de la estrategia de vigilancia volcánica de España. Estos terremotos no representan una amenaza inmediata, sino un recordatorio de que el volcán más alto de España sigue «respirando» desde el interior, un fenómeno que los científicos han documentado de manera recurrente desde 2017.